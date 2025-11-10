Era comida de pobres en el siglo XIX y ahora es un plato de lujo en España: sólo se sirve en los mejores restaurantes
La comida ha cambiado mucho en los últimos tiempos, lo que ahora es un plato de lujo, en el siglo XIX era comida de pobres. Las nuevas tecnologías, las modas gastronómicas y una mezcla producida por la buena calidad del producto mezclada con una abundancia de producción, pueden dar lugar a un básico que en breve vamos a comprar, al precio que sea.
Sólo se sirve en los mejores restaurantes
En el siglo XIX era comida de pobres
El marisco no siempre ha estado en las mejores mesas, cuando no existía la posibilidad de trasladarlo de las costas al centro o a las ciudades que son los que trasladan las modas a unas casas que acaban siendo lo que nos acompañará en breve o en ocasiones especiales.
Tenemos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Ese marisco que llega de forma abundante en nuestras costas, en los tiempos en los que había demasiado para la poca gente que lo podía consumir, se consideraba comida de pobre.
Es más, los restos se usaban para abonar los campos o para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos hará disfrutar de un marico que hoy en día lo necesitamos para descubrir lo mejor de una gastronomía que nos dará más de una sorpresa.
Los expertos de Estudios superiores de hostelería nos dan algunos datos curiosos del marisco que pueden hacernos ver este alimento de forma diferente.
- Los percebes son hermafroditas. Pues sí, son hermafroditas, pero lo más curioso es que no pueden auto fecundarse, sino que necesitan de otro para reproducirse. Uno asume el rol de macho y el otro de hembra, pero no se sabe cómo lo eligen.
- Las almejas añaden una nueva estría a su concha cada año. Lo bueno de esta curiosidad es que cuando te fijes en ellas podrás ver cuántas tienen y si ha habido cambios en el mar y en el clima. ¿Sabías que son muy longevas? Algunas pueden llegar a vivir hasta 150 años, pero también las hay que tienen menos vida.
- Los mejillones hembras se diferencian de los machos por su color. La carne de la hembra es naranja y la del macho es más amarillenta.
- El marisco tiene propiedades afrodisíacas. Las altas proporciones en zinc estimulan las hormonas femeninas y masculinas. Aumentan la testosterona y el estrógeno, y, por lo tanto, el deseo.
- La vieira es símbolo de buena suerte. En muchas culturas, la vieira es símbolo de buena suerte. También un símbolo de fecundidad y ,por supuesto, no hay que olvidar que también es el símbolo del Camino de Santiago, donde a la vieira se le atribuían poderes mágicos y protectores.
- Las ostras tienen el cerebro más pequeño que sus ojos. Además, otra curiosidad, es que todo lo que represente un peligro para la ostra, lo cubren de nácar, por eso nacen las perlas de la ostra.
- Los erizos de mar pueden pasar los 100 años de edad. Es uno de los animales más longevos. ¿Y sabías que no tienen ojos? Esta es otra curiosidad añadida. Eso sí, pueden distinguir la luz para poder orientarse.