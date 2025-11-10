Horario del Carlos Alcaraz – Fritz: cuándo se juega y dónde ver gratis en directo y en vivo online por televisión el partido de las ATP Finals 2025

Llega otro día más en las ATP Finals 2025 y le toca a Carlos Alcaraz jugar la segunda jornada del grupo Jimmy Connors. El tenista murciano se enfrentará a Taylor Fritz porque el norteamericano también se impuso en la primera fecha a Lorenzo Musetti, por lo que se viene un partidazo en Turín. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en este partidazo del de El Palmar.

A qué hora es el próximo partido de Carlos Alcaraz contra Fritz en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz debutó con victoria en las ATP Finals 2025 al superar a Álex de Miñaur en un partido que el murciano solventó en dos sets (7-6 y 6-2). De esta manera, el joven tenista de El Palmar ya ha empezado a encarrilar su pase a las semifinales de este ATP Finals 2025, pero todavía le quedan dos partidos de la fase de grupos de este torneo que se está disputando en Turín y para meterse virtualmente en la fase final va a tener que superar a Taylor Fritz en el choque que corresponde a la segunda jornada del grupo Jimmy Connors.

La organización programó este vibrante Carlos Alcaraz – Fritz de la jornada 2 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 para este martes 11 de noviembre. El encuentro entre el tenista murciano y el norteamericano no tiene todavía un horario fijado de forma oficial, por lo que hay que esperar a que se anuncie el orden de juego. Recordamos que todos los encuentros se disputan en el Inalpi Arena de Turín.

Horario del Carlos Alcaraz vs Fritz en las ATP Finals 2025

El año está terminado y la temporada no comenzó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, ya que Novak Djokovic le eliminó en el Open de Australia y también cayó en las semifinales de Indian Wells y fue apeado en su debut en Miami. Además, hay que recordar que también tuvo dos pinchazos a lo largo de 2025 importantes, ya que perdió las finales de Wimbledon y del Trofeo Conde de Godó. Eso sí, el de El Palmar ha salido victorioso de torneos como el de Róterdam, Queen’s, Tokio, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, como también los Grand Slam de Roland Garros y el US Open.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Taylor Fritz correspondiente a la jornada 2 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 se disputará este martes 11 de noviembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones, cayendo cuatro del lado del murciano y sólo una para el americano. Hay que tener en cuenta que en este 2025 han jugado tres choques, ganando Carlitos en la final de Tokio y en las semis de Wimbledon.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se jueguen en Italia en este apasionante torneo. Este Carlos Alcaraz – Fritz de la jornada 2 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de este operador, mientras que el tercero forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito para ver el tenis y otros deportes.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y aficionados que siguen incondicionalmente al murciano que quieran ver este partidazo de la jornada 2 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 podrán ver el Carlos Alcaraz – Fritz en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la web de este medio para que todos sus clientes puedan acceder con un ordenador. Hay que tener en cuenta que Tennis TV, que es de pago y tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en las ATP Finals 2025, donde estaremos presentes haciendo la cobertura desde Turín. Narraremos en directo y en vivo online este Carlos Alcaraz – Fritz de la jornada 2 del grupo Jimmy Connors. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Inalpi Arena.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Fritz de las ATP Finals 2025

Todos los aficionados que quieran, pero no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Fritz de la jornada 2 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Inalpi Arena de Turín para contar lo que está ocurriendo en el choque del tenista murciano.