Carlos Alcaraz: «No he vuelto a ver repetida la final de Roland Garros contra Sinner»

El público de la Philippe Chatrier asistió absorto al aterrizaje de Carlos Alcaraz en la gloria. Un vuelo de cinco horas y media que tuvo turbulencias, sinuosidad, pero que terminó con el murciano retozándose por la tierra batida. Redefinió Carlitos lo imposible tras firmar un ejercicio de pasión, fe y remontada. Cómo sólo él fue capaz de hacer, aunque nunca antes hubiera hecho lo de levantar dos sets de desventaja.

Arrodilló (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) a un Jannik Sinner que por momentos fue una máquina perfecta, pero dejó escapar tres bolas de partido, o mejor dicho, se las negó Alcaraz. El deporte en general y el tenis en particular inscribieron el 8 de junio de 2025 con letras de oro. El día que el campeón revalidó su corona en Roland Garros de la manera más épica posible. De aquel día no queda nada por escribir, sólo queda escuchar los testimonios de quiénes los vivieron.

Carlos Alcaraz se sienta con OKDIARIO en Turín, a caballo entre sus dos primeros partidos de las ATP Finals, para repasar sobre su temporada, dialogar acerca de retos futuros y también echar la vista a lo que hizo en el pasado. Lo sucedido en París tiene su eco en la eternidad. Sin embargo, Carlos Alcaraz no se ha sentado a ver cómo se gestó. «No he visto repetida la final ninguna vez». ¿Ninguna? «Ninguna», repite mientras asiente sonriente.

Aquel día Alcaraz alcanzó la plenitud y acalló cualquier voz crítica por su manera de entender el tenis y la vida. Apenas había pasado un mes y medio desde el estreno de su documental que tanta discusión generó. La filosofía de Carlitos pasa por ganar disfrutando, para él la mayor victoria es ser feliz. Se expresa alegre y vacilón fuera de la pista, y traslada esa teoría cuando empuña la raqueta. Eso no es contrario con cuantiosas dosis de esfuerzo, al contrario, va de la mano.