Alcaraz se eleva en Turín: recupera el número uno virtual y rompe su maldición en las ATP Finals

Se nota cuando uno comparte espacio con Alcaraz. El murciano apareció en rueda de prensa tras ganar a De Miñaur ataviado con una sudadera rosa chillón y el platino en su pelo. A su manera. También ocurre así la pista, donde logró iniciar con buen pie su andadura en las ATP Finals. Primera vez que debuta con victoria. «Da confianza y manda un mensaje a los rivales», asegura. Por delante tiene a Fritz y Musetti antes de poner los dos pies en las semifinales.

La victoria sobre De Miñaur dio otro significado al debut de Alcaraz en las ATP Finals. Primera vez que el murciano inicia el torneo con buen pie tras caer con Zverev en 2023 y Ruud el curso pasado.» Empezar el torneo con victoria siempre se agradece porque da confianza para los siguientes partidos. Si ganas partido aquí es porque has jugador bien porque el nivel es muy alto», analizó Carlitos tras su partido.

El triunfo también permitió a Alcaraz dar el primero de los tres zarpazos que debe asestas para terminal el año como número uno del mundo. De manera virtual ya lo es. Pues con la llegada de este lunes se produce nueva actualización en la que se le restan a Sinner los 1.500 puntos de campeón en 2024 y los 200 de la fase de grupos del año pasado. Esta semana que empieza es su 45ª en la cima del tenis.

Dos victorias más y el número uno al bolsillo hasta que acabe el año. Debería ganar sus dos partidos de la fase de grupos restantes. O incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego venciera en semifinales. Sus dos siguientes partidos serán contra Fritz y Musetti, quién ha sustituido a Djokovic tras su renuncia. «No voy a mentir, prefiero a Lorenzo antes que a Djokovic en el grupo. Siempre es difícil enfrentarse a Novak. Perdí con él en las semifinales de 2023, me mató», explicó Carlitos.

Imbuido en plenas ATP Finals de Turín, el murciano también mira de reojo hacia Bolonia, donde a partir del 17 de noviembre comienza la Copa Davis. ¿Ganar uno u otro? «¿Por qué no los dos? Esa es la pregunta. ¿Por qué elegir uno pudiendo pelear los dos? Tendré muchos años para jugar los dos torneo y ojalá represente a España durante mucho tiempo, pero voy a intentar pelear los dos torneos este año», zanjó el murciano.