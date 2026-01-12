Hijos de Rivera desarrolla Be2Bar, plataforma de soluciones digitales para impulsar servicios de valor en el sector HORECA

Corporación Hijos de Rivera refuerza su compromiso con el canal hostelero con la puesta en marcha Be2Bar, un proyecto de soluciones digitales que pone la tecnología al servicio de sus aliados del canal HORECA, ayudándolos a gestionar sus negocios de forma más sencilla, eficiente y sostenible.

Esta iniciativa, que prevé alcanzar los 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026, integra soluciones que van desde la gestión comercial y la fidelización hasta la gestión energética y de impacto positivo o el acceso a datos de venta en tiempo real, impulsando así una hostelería cada vez más competitiva y responsable.

Soluciones digitales al servicio del hostelero

Hijos de Rivera y sus principales marcas, Estrella Galicia, 1906, Lupia, Cabreiroá, Agua de Cuevas, AUARA, Maeloc, Amara Brava o las bodegas de Grandes Pagos Gallegos, entre otras, consolidan así su papel como socio estratégico de la hostelería, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales del día a día: controlar costes, optimizar el consumo energético, mejorar la planificación y reforzar la relación con el cliente. Todo ello, desde un enfoque práctico, diseñado para que cada local pueda avanzar a su ritmo.

“Queremos estar al lado del hostelero en su trasformación digital, aportando soluciones que sumen valor añadido a su actividad diaria: gestión más ágil, oportunidades de hacer más eficiente su operación, de generar un mayor impacto positivo, de tomar decisiones con más información y, especialmente, de fortalecer la experiencia del consumidor final. Nuestro compromiso es facilitar ese camino, ser un aliado que ayude a transformar datos en oportunidades y procesos en ventajas competitivas, colaborando para que cada establecimiento avance con seguridad hacia un modelo más exitoso y sostenible.” señala Juan Paz, director general de Hijos de Rivera España y Portugal.

Por su parte, Iván Castro, CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, señala que “este proyecto se enmarca en el ambicioso proceso de transformación digital en el que está inmersa la compañía, del que queremos hacer partícipes también a nuestros colaboradores, en este caso el sector de la hostelería, que tiene mucho margen aún de evolución para sacar el máximo partido de las posibilidades y ventajas que ofrece la digitalización”.

Con este proyecto, la compañía avanza en su estrategia de impacto positivo hacia sus aliados, reforzando su compromiso con la creación de valor compartido y con una hostelería más eficiente y sostenible. Algo que ya ha dado grandes resultados gracias al proyecto Cervecerías Circulares, que tiene como objetivo transformar la hostelería a través de asesoramiento personalizado, integral y gratuito en sostenibilidad y con la aplicación de prácticas de excelencia ambiental desde su concepción inicial en fase de obra, hasta su consolidación.

Desde su puesta en marcha en 2022, Estrella Galicia ha creado una red de aliados comprometidos con la sostenibilidad entre sus cervecerías de bodega que ya suma más de 800 locales adheridos y 2.029 acciones implantadas en ámbitos como la reducción de residuos, la disminución de consumo de agua y energía, el empleo de materiales sostenibles, el aislamiento o las buenas prácticas en términos de eficiencia e impacto positivo en el entorno. Todo ello se ha materializado evitando la emisión de 341 tn/ año de CO2 a la atmósfera, o en un ahorro de consumo de agua de hasta 24 piscinas olímpicas, entre otras cifras destacadas.