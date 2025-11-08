Dónde ver todos los partidos de las ATP Finals 2025 por televisión gratis y en vivo online gratis

El mundo del tenis mira a Italia. Allí tiene lugar el desenlace del curso, a caballo entre Turín y Bolonia con las ATP Finals y la Copa Davis. La bola camina por el tejado del primero de los dos torneos mencionados, así será hasta que el próximo domingo 16 se corone un nuevo Maestro. El Inalpi Arena será en el centro neurálgico de todas las operaciones tenísticas. Se han conocido los grupos y al fin, todos los integrantes.

Musetti y Aliassime debían esperar a la final de Atenas en la que se ha impuesto Djokovic para dilucidar quién estaría presente en Turín. Se impuso el balcánico, con lo cual, el italiano quedaba fuera, mientras que el canadiense entraba al torneo. Sin embargo, Djokovic renunció a la competición y finalmente los dos tenistas mencionados disputarán las ATP Finals. De hecho, Musetti sustituye a Djokovic en el grupo de Alcaraz.

Dónde ver en directo por TV las ATP Finals 2025

Las ATP Finals de este año podrán seguirse por televisión en España a través de la señal #Vamos de Movistar Plus. La cadena española se ha hecho con los derechos de retransmisión del torneo en nuestro país. El mencionado medio es el por el que se seguirá desde el domingo toda la competición. Marcel Granollers iniciará el torneo y estará seguido de Carlos Alcaraz. Doble ración de tenis español.

Cómo ver en streaming y en vivo online

Las ATP Finals 2025 podrá verse en streaming y online a través de Tennis TV, el servicio de streaming oficial del ATP Tour que ofrece la transmisión en vivo y bajo demanda de partidos de tenis de los torneos ATP Masters 1000, ATP 500 y ATP 250, además de las finales. Además, en OKDIARIO también se podrá seguir toda la actualidad de las ATP Finals con directos, crónica, reportajes y entrevistas.

Calendario de las ATP Finals 2025

La competición en Turín abarca desde el domingo 9 de noviembre hasta el domingo 16 del mismo mes. Del 9 al viernes 14 se disputan los partidos de la fase de grupos y el sábado 15 las dos semifinales tanto en individuales como dobles. El mencionado domingo 16 las finales de ambas modalidades. La de dobles a partir de las 15:00 horas y la de individual desde las 18:00 horas. Todos los partidos, recuerden, se podrán seguir en directo en OKDIARIO.