Trump y Bukele entregan a Maduro a 238 delincuentes venezolanos a cambio de que él libere a 90 rehenes

Donald Trump ha firmado este viernes 18 de julio un canje de presos histórico con el narcodictador Nicolás Maduro y el presidente de El Salvador Nayib Bukele: 80 opositores venezolanos y 10 rehenes estadounidenses han sido puestos en libertad a cambio de 238 venezolanos presos que estaban en El Salvador. Estos 238 venezolanos, que estaban en la cárcel CECOT, habían sido deportados por Estados Unidos previamente. El CECOT es la cárcel más grande de América Latina. La administración Trump se ha amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportar a los venezolanos a El Salvador.

En la lista provisional de excarcelados figuran al menos cuatro dirigentes opositores: Goyo Graterol, líder de Primero Justicia (PJ); William Dávila, exdiputado socialdemócrata; Ángel Aristimuño, dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT); y el analista opositor Alejandro Narváez.

En un comunicado, el gobierno bolivariano del narcodictador Nicolás Maduro ha agradecido «una vez más» a José Luis Rodríguez Zapatero «por sus valiosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación en Venezuela».

Como se puede ver en el vídeo que ha publicado Bukele en redes sociales abajo, El Salvador ha enviado a Caracas a 238 venezolanos, acusados de formar parte de la pandilla Tres de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Según Bukele se enfrentan a cargos de asesinato, robo y violación, entre otros.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.

