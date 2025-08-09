Alcaraz se enfrentará a Dzumhur en su debut en Cincinnati

Carlos Alcaraz ya sabe quién será su rival en el estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati, Damir Dzumhur. El bosnio se enfrentará al español de nuevo en la segunda ronda del torneo de Ohio, que supondrá el regreso del número dos del mundo tras la final de Wimbledon de hace un mes contra Jannik Sinner. Ambos se vieron las caras recientemente este año en la tercera ronda de Roland Garros, con victoria para el murciano.

Dzumhur se cita con Carlitos este domingo 10 de agosto después de derrotar este viernes en primera ronda al italiano Mattia Belluci (número 74) en un partido muy igualado que se resolvió con un doble tie break (7-6(7) y 7-6(4)) en dos horas y 23 minutos. Alcaraz y Dzumhur se enfrentaron por última vez en tercera ronda de Roland Garros hace apenas dos meses, con victoria para el murciano por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4. Anteriormente, en 2020, habían disputado la final del Challenger de Barcelona, también con victoria para Alcaraz.

Carlos lleva un mes apartado de las pistas desde que perdió la final de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. El murciano fue baja en el Masters 1.000 de Canadá alegando fatiga. Tampoco estuvo el número uno del mundo. El italiano y el español optaron por parar tras la paliza de Roland Garros y Wimbledon, donde regalaron al público dos grandísimas finales y un muy buen espectáculo.

Tras un mes fuera de las canchas, Carlos Alcaraz vuelve con más fuerza que nunca y recuperado de su fatiga tras descansar junto a los suyos en El Palmar. El tenista español se ha preparado a conciencia para intentar conquistar el Masters 1.000 de Cincinnati por primera vez en su carrera. Sinner defiende el trono tras su victoria en la final del año pasado frente a Tiafoe; mientras que Carlitos cayó en su debut contra el tenista francés Gael Monfils por 4-6, 7-6 y 6-4.