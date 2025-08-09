Zelenski advierte a Trump y Putin: rechazará cualquier decisión sin Ucrania y no cederá territorio

Volodímir Zelenski ha advertido cuál es su posición de cara a la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en la que el presidente de Ucrania no participará. Después de que Rusia y Estados Unidos se hayan citado sin contar con él, ha dejado claro este sábado que cualquier decisión que se tome sin Kiev «nace muerta» y rechaza igualmente ceder cualquier parte del territorio ucraniano a cambio de la paz.

«No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz», ha advertido mientras que los dos mandatarios preparan el encuentro del 15 de agosto en Alaska. A pesar de que Zelenski ha exigido en reiteradas ocasiones que se le dé voz y voto en las negociaciones, la palabra ha quedado sólo en manos de Rusia y EEUU.

Además, Donald Trump ha dado a entender que en la conversación con Putin abordará una cesión de territorio ucraniano a Rusia, razón por la que Zelenski ha aclarado que Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones que impliquen la pérdida de terreno en favor de los planes anexionistas de Putin.

Sin embargo, las exigencias del Kremlin pasan por apropiarse de cuatro regiones ucranianas que en la actualidad se encuentran ocupadas parcialmente: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Incluye también entre sus demandas Crimea, origen del conflicto y península anexionada en 2014. Asimismo, Ucrania debería renunciar a entrar en la OTAN y repeler cualquier suministro de armas por parte de los países occidentales.

Por su parte, Kiev exige la retirada de las tropas rusas de Ucrania, un alto el fuego de 30 días al que Moscú no está dispuesto y que el Kremlin garantice la seguridad de Occidente. Éste último punto también es contrario a otra de las peticiones rusas, puesto que supondría ampliar el armamento, así como el despliegue europeo, otra de las líneas rojas de Putin.

Ésta será la primera reunión en la que Trump y Putin se vean las caras desde junio de 2018, cuando coincidieron en una cumbre en Helsinki, mientras que el último encuentro entre Rusia y EEUU se produjo en 2021, año en el que el mandatario ruso coincidió con el entonces presidente Joe Biden en Ginebra.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el líder republicano y el ruso únicamente han hablado por teléfono, varias veces. También será la primera vez que Putin pisa Estados Unidos desde 2015, año en el que gobernaba Barack Obama.

Aunque no esté en la reunión, Zelenski ha aclarado que está en contacto con otros líderes europeos y que su equipo mantiene contacto con la Administración de Trump.

El ultimátum de Trump a Putin daba al Kremlin 50 días -un plazo que acortó a posteriori- para alcanzar un alto el fuego con Kiev. Es decir, la reunión se celebrará una semana después del vencimiento de ese plazo. A ello se sumó la intención de imponer elevados aranceles a todos los países que sigan consumiendo energía rusa en el caso de que Moscú siguiera sin avanzar en este objetivo, y señaló directamente a China e India.

Trump está volcado en su misión: la búsqueda de una foto histórica que reúna al presidente de Estados Unidos con Putin y Volodímir Zelenski en una misma imagen. De hecho, al indicar este miércoles sus pretensiones de reunirse con Putin indicó que también querría que éste se encontrara con Zelenski para negociar un alto el fuego.