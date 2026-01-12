VIVO Y93: Este teléfono cuesta solo 44 € y no vas a encontrar otro mejor a ese precio

Estás buscando un teléfono móvil barato que comprar para una segunda línea o para regalar a tus hijos, pero no encuentras nada asequible que sea realmente bueno. La búsqueda se ha acabado, porque aquí tienes el Smartphone VIVO Y93. Un teléfono con una relación calidad/precio inigualable que sorprende con su pantalla de 6,2 pulgadas, su procesador de 8 núcleos, su doble cámara trasera y una oferta con la que se queda en tan solo 44 €. Esto sí que es un chollazo.

Es el teléfono perfecto para usar como línea de trabajo, o como primer teléfono móvil para alguien que empieza a usarlos. A ese precio, es difícil resistirse a él.

Por qué lo recomendamos

Pantalla de 6,2 pulgadas con una calidad de imagen perfecta para ver vídeos y navegar.

La batería de 4030 mAh dura un día completo con uso normal sin problemas.

La doble cámara trasera consigue unas fotos sorprendentemente buenas.

Es un teléfono muy ligero y compacto, perfecto para quienes buscan máxima portabilidad.

Comprar en AliExpress por ( 71,82 € ) 44,77 €

Smartphone VIVO Y93

Una de las claves del Smartphone VIVO Y93 es su procesador: su chip de 8 núcleos no tiene unas cifras impresionantes de velocidad, pero sí que ofrece un rendimiento muy por encima de lo esperable. Tanto al navegar, como al ver vídeos o jugar, va fluidísimo. Además, su pantalla de 6,2 pulgadas es muy cómoda al leer noticias o ver vídeos y su tamaño hace que el terminal sea muy cómodo en la mano. Por otra parte, su doble cámara trasera de 13 + 2 MP consigue muy buenas fotos incluso con poca luz, y su cámara frontal de 8 MP da unos selfies perfectos.

Si buscas un teléfono barato o uno que regalar como primer móvil, esta opción es perfecta. Puede ser también un buen teléfono de trabajo, ya que su autonomía y eficiencia son soberbias para el precio que tiene.

Esto opinan quienes lo tienen

Como podrás leer en las reseñas que hemos recopilado a continuación, las personas que han comprado el VIVO Y93 están muy sorprendidas por su potencia, memoria y pantalla. Es mucho mejor de lo que se esperaría de un teléfono tan barato:

«El smartphone funciona de maravilla, ¡incluso tiene más memoria de la descrita! por este precio, una excelente opción.»

«Estoy simplemente asombrado por la calidad del teléfono. No me esperaba esto; es la primera vez que compro un teléfono online y estoy gratamente sorprendido de esta manera.»

«Estoy impresionado con el rendimiento del smartphone, superó mis expectativas. Lo recomiendo. La pantalla también es de alta calidad. El rendimiento de la cámara también es bueno.»

Comprar en AliExpress por ( 71,82 € ) 44,77 €

Aprovecha esta oferta de AliExpress y compra el teléfono ya. Al hacerlo, lo recibirás en casa en un plazo de unos 10 días aproximadamente.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping