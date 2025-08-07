Rusia confirma que Putin se reunirá con Trump

Rusia ha confirmado este jueves que Vladímir Putin se reunirá con Donald Trump para estudiar un posible acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania. Según el Kremlin, el encuentro de Putin con el presidente de Estados Unidos se producirá en «los próximos días». «A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo esencialmente para celebrar una reunión bilateral al más alto nivel», ha informado Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

En estos momentos, Rusia trabaja en «los preparativos concretos» junto con sus «colegas estadounidenses» de cara a la reunión entre Putin y su homólogo estadounidense. Donald Trump ya expresó este miércoles su deseo de realizar este encuentro para abordar el estudio de un acuerdo de paz. Así, la vista con Putin podría «ser el final del camino», según el líder republicano.

Vladímir Putin se reunió también este jueves con Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos a Rusia, por este mismo asunto. Mientras que Trump busca la medalla del fin de la guerra, Putin persigue frenar las amenazas de las nuevas sanciones de EEUU en caso de no cumplir con los deseos del magnate, que le dio un ultimátum para poner fin a la contienda. Marcó el plazo hasta el 8 de agosto.

Por otro lado, el enviado de EEUU se vio también con el de Rusia, Kirill Dmitriev, que defiende la necesidad de reforzar sus lazos con el país americano y aboga por «el diálogo, que prevalezca», para que los encuentros desemboquen en una conversación «útil y constructiva».

El ultimátum de Trump a Putin daba al Kremlin 50 días -un plazo que acortó a posteriori- para alcanzar un alto el fuego con Kiev. A ello se sumó la intención de imponer elevados aranceles a todos los países que sigan consumiendo energía rusa en el caso de que Moscú siguiera sin avanzar en este objetivo, y señaló directamente a China e India.

Trump está volcado en su misión: la búsqueda de una foto histórica que reúna al presidente de Estados Unidos con Putin y Volodímir Zelenski en una misma imagen. De hecho, al indicar este miércoles sus pretensiones de reunirse con Putin indicó que también querría que éste se encontrara con Zelenski para negociar un alto el fuego.