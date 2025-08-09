«Nivel máximo de aviso…»: la AEMET lanza la alerta por la ola en Madrid y esto es lo que va a llegar

La AEMET lanza una alerta por la ola de calor en Madrid, lo que va a pasar en estos días pone los pelos de punta en unos días en los que todo puede ser posible. Llegan unos cambios que pueden convertir este día en algo excepcional que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El corazón de España estaremos pendientes de estos avisos en los que todo puede acabar siendo posible, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas en las que todo es posible.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia.

Estaremos en el nivel máximo de aviso

Los avisos por el tiempo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas que hasta el momento no podríamos empezar a ver, desde una perspectiva en la que todo puede ser posible.

Es hora de ver qué es lo que puede pasar en un corazón de España que en estos días que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas de vacaciones. Estaremos pendientes de una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de verano tan intensos.

Esta parte de España sufrirá las consecuencias de una ola de calor que afectará especialmente ante algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marque estos días en los que todo es posible. Es hora de dejar salir algunos cambios que puede ser lo que nos acompañe en estos días.

Un máximo aviso que puede acabar siendo lo que nos haga estar pendientes de unos cambios en esta recta final de un verano en el que las altas temperaturas serán las grandes protagonistas.

La AEMET lanza una alerta por la ola de calor que llega a Madrid

Madrid se prepara para recibir una importante ola de calor. Los expertos de la AEMET no dudarán en darnos una importante previsión del tiempo para estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como explican estos expertos en su web: «Poco nuboso con intervalos de nubes altas al principio aumentando a nuboso a partir de mediodía con abundante nubosidad de evolución. Tormentas durante la tarde que irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el extremo sur. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 37 grados en zonas bajas de la Sierra y superarán los 39 en el centro y sur, alcanzándose localmente los 40 grados en zonas bajas de los valles del Tajo, Jarama y Henares. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados. Vientos flojos variables con probabilidad de rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas, más probables en el extremo sur».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Rachas muy fuertes asociadas a las tormentas en el extremo sur. Temperaturas máximas alcanzarán los 37 grados en zonas bajas de la Sierra y alcanzarán los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo, Jarama y Henares. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados».

Una previsión que no se diferencia de lo que puede suceder en el resto de España: «Se mantendrá un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y punto del Mediterráneo, con probables brumas y bancos de niebla que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Por la tarde aumentará la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular dejando tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña. Si bien en general las tormentas serán ocasional, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno esperado de mayor relevancia. Con menor probabilidad estas tormentas intensas podrían darse en puntos de la meseta Norte y Pirineo, donde también existe posibilidad de chubascos localmente fuertes Calima en Canarias. Temperaturas máximas en general con pocos cambios, con algunos descensos en interiores del extremo noroeste peninsular y ascensos en interiores de Cataluña y golfo de Cádiz. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayor parte de la Península y Canarias, así como en puntos de Baleares, rebasando los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, sin descartarse en puntos de la meseta Norte, Miño y de las depresiones del nordeste. Las mínimas aumentarán de forma ligera, con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, Canarias y localmente en la meseta Norte y sur de Galicia».