Sánchez sólo ha invertido en año y medio 13 de los 266 millones que prometió para «gestión forestal»

El Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha invertido en año y medio 13 de los 266 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para «gestión forestal sostenible». Es decir, para cuidar los montes y, entre otras cosas, realizar acciones de conservación y prevención que permitan reducir el riesgo de incendios como los que están devastando este verano la masa forestal del país.

El Ejecutivo de Sánchez ha optado por atacar a los gobiernos autonómicos del PP para derivar la responsabilidad. Pero la realidad es que el Gobierno ha incumplido el 95,2% del presupuesto del que dispone en esta materia. O lo que es lo mismo: sólo ha invertido el 4,8% de lo prometido por el Ejecutivo de Sánchez y consignado como dinero disponible en las cuentas del Estado.

Así lo constata un informe de la Intervención General del Estado al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que se certifica que el incumplimiento ha sido flagrante, lo que se ha traducido en un abandono de las masas forestales por parte del Ejecutivo de Sánchez. Y lo ha hecho justo a la par que se aferra al «cambio climático» como, a su juicio, causa principal de los dramáticos incendios. En esa «emergencia climática», sin embargo, las inversiones para hacerla frente en los montes han sido incumplidas de forma escandalosa por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Recortes presupuestarios

Según este informe de la Intervención General del Estado, en 2024 el Ministerio de Transición Ecológica disponía de un presupuesto inicial de 91 millones de euros para «gestión forestal sostenible». Sin embargo, el Gobierno de Sánchez optó por borrar de esa partida 49 millones. Tras el tremendo tijeretazo, dejó el presupuesto disponible para este fin en 42,09 millones. Y, de ellos, sólo gastó de forma efectiva 7,95 millones.

El año pasado, el Ministerio de Defensa también tenía presupuestados 6,76 millones para acciones de «gestión forestal sostenible». En su caso no gastó ni un sólo euro de los que tenía consignados para tal fin.

Este 2025, más de lo mismo. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen elevó la partida presupuestaria de «gestión forestal sostenible» hasta los 161,94 millones de euros. Sin embargo, del 1 de enero al 30 de junio sólo había invertido realmente 2,82 millones, únicamente el 1,7% de esos fondos. Hay que tener en cuenta que, para prevenir incendios forestales, son fundamentales las medidas de conservación que se realizan antes del verano, cuando las altas temperaturas disparan el riesgo de que se declaren fuegos en los montes. De ahí que resulte especialmente revelador ese escuálido 1,7% de ejecución presupuestaria en «gestión forestal» de enero a junio de este año por parte del Gobierno de Sánchez.

Por su parte, también para este 2025, el Ministerio de Defensa dispone en sus presupuestos de una partida de 6,76 millones para «gestión forestal sostenible». De enero a junio sólo había gastado 2,18 millones.