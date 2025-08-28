La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha culpado a las comunidades autónomas del PP de no controlar sus recursos contra el fuego, ni sus territorios forestales. Como hiciera el día anterior su compañera de gabinete Margarita Robles, Aagesen se ha instalado en la autocomplacencia en su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Senado: cero autocrítica en la gestión de la peor ola de incendios forestales de la historia de España desde que hay registros.

Aagesen ha señalado que cada comunidad autónoma «tiene que saber cómo tiene que dimensionar sus servicios para conseguir una respuesta adecuada antes y durante los incendios».

«Cada comunidad autónoma tiene que saber el dimensionamiento de su superficie forestal, si hablamos de incendios, y el dimensionamiento de los recursos para extinción y de las labores de prevención en función de las áreas que tiene que proteger», ha apuntado Aagesen en su comparecencia sobre lso incendios.

Durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, Aagesen ha subrayado que las autonomías, responsables de la planificación, vigilancia y extinción, son las que deben contar con un conocimiento profundo de sus territorios.

Aagesen y las competencias de incendios

La ministra destacó el consenso entre senadores sobre la distribución de competencias y expresó su apoyo al Pacto de Estado contra incendios anunciado por Pedro Sánchez, enfatizando la necesidad de dotarlo con presupuesto y medidas concretas.

Aagesen también señaló que el presupuesto de su Ministerio para prevención y extinción ha aumentado un 50% desde 2018.

Respondiendo a las 50 puestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre gestión y extinción de incendios, la ministra Aagesen indicó que deben analizarse para identificar medidas viables. Además, aclaró que los incendios provocados por pirómanos son mínimos, abogando por centrarse en las causas reales y en la prevención, evitando información sesgada.

Detalló que en 2025 el Ministerio ha incrementado significativamente su capacidad operativa, con 1.200 intervenciones en las primeras tres semanas de agosto, un 52% más que en todo 2024 y un 27% más que en 2023, además de triplicar las horas de vuelo respecto al año anterior.

Explicó que, en ocasiones, las aeronaves no han podido operar debido a condiciones adversas como humo o viento, pero aseguró que los recursos han estado disponibles.

El PP expresó su disposición a apoyar pactos de Estado con presupuestos claros, pero criticó la falta de medios del Gobierno, cuestionando la priorización de gastos en armamento.

Desde el PSOE, Javier Izquierdo defendió la labor de Protección Civil, mientras que ERC abogó por un cuerpo permanente de bomberos con inversión estable, criticando modelos que priorizan rebajas fiscales.