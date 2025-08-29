A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Rinderknech y dónde ver el partido del US Open gratis en directo y en vivo online

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del US Open 2025, ronda en la que se tendrá que ver las caras con Arthur Rinderknech. El murciano quiere coronarse en Nueva York, aunque es consciente de que en semifinales se tendría que enfrentar a Novak Djokovic, si todo se da como se estima, y a Jannik Sinner en una hipotética final. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver este partidazo del de El Palmar y el galo.

A qué hora juega Alcaraz contra Rinderknech en el US Open 2025

Carlos Alcaraz continúa imparable en el US Open 2025, donde todavía no ha cedido ni un solo set en los tres encuentros que ha disputado. El murciano arrancó la competición superando a Reilly Opelka en un gran partido que terminó con 6-4, 7-5 y 6-4. Ya en segunda ronda se cruzó con el italiano Mattia Bellucci, al que el de El Palmar no le dio ni una opción con el contundente 6-1, 6-0 y 6-3 que le endosó. Su última víctima ha sido Luciano Darderi, al que también barrió de la pista central de Flushing Meadows. Ahora le tocará enfrentarse al francés Arthur Rinderknech en los octavos de final de este cuarto y último Grand Slam del año.

En la exitosa carrera de Carlos Alcaraz hay cinco títulos de Grand Slam. El primero de ellos llegó en 2022 y fue el US Open, por lo que en esta edición espera poder sumar su segundo entorchado en Flushing Meadows, torneo en el que Manolo Santana y Manuel Orantes consiguieron coronarse en una ocasión. Sin embargo, es Rafa Nadal el que más veces ha ganado este torneo neoyorquino con un total de cuatro trofeos.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Rinderknech de los octavos de final del US Open 2025 para este domingo 31 de agosto. La organización todavía no ha desvelado el orden de juego, pero como van quedando menos rivales se espera que el murciano no tenga que jugar en la Arthur Ashe muy tarde en el horario español.

Horario del próximo partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Esta temporada está siendo positiva para Carlos Alcaraz, aunque es cierto que no empezó de la mejor manera, ya que a principios de 2025 perdió en cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic. Posteriormente cayó en semifinales de Indian Wells y en su debut de Miami, además de perder dos finales: la del Trofeo Conde de Godó y la de Wimbledon contra Jannik Sinner. Pero, si miramos a los títulos, el de El Palmar consiguió ganar en Róterdam, en Queen’s, en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y no habría que olvidarse que fue capaz de revalidar Roland Garros.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Rinderknech de octavos de final del US Open 2025 se jugará este domingo 31 de agosto. Ambos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones en el circuito de la ATP y en las tres ocasiones ha ganado el murciano. Las dos últimas, en 2023 y 2025, se vieron las caras en Queen’s, mientras que la primera de ellas, casualmente, fue en 2021 en el US Open.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz por TV y online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputarán en Flushing Meadows, en este cuarto Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Rinderknech de los octavos de final del US Open 2025 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero forma parte de un paquete de pago al que habría que estar suscrito.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Rinderknech de los octavos de final del US Open 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, además de tener su página web disponible para que todos los usuarios accedan con un ordenador. En esta ocasión la plataforma Tennis TV no dará los encuentros, ya que no tiene los derechos de los Grand Slam de la ATP.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este Grand Slam que se está disputando en Nueva York, donde prestaremos especial atención al murciano y al resto de los españoles. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Rinderknech de octavos de final del US Open 2025. Cuando termine el duelo en la Arthur Ashe publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones relevantes que lleguen desde Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Rinderknech del US Open 2025

Aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este frenético Carlos Alcaraz – Rinderknech de octavos de final del US Open 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Flushing Meadows para narrar todo lo que este haciendo Carlitos en la Arthur Ashe contra el francés.