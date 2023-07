El extraño parche que lleva Djokovic en sus partidos sirve para esto

Novak Djokovic no es sólo uno de los mejores deportistas de la actualidad e incluso de la historia del tenis, si no que también es uno de los personajes más particulares y con una personalidad más marcada entre todos los que son considerados como estrellas deportivas. Djokovic tiene un enfoque de la vida distinto y si hablamos de tenis, sus métodos también se diferencian de los de sus rivales. Favorito en cada torneo en el que participa, Nole sorprendió hace unas semanas en Roland Garros al aparecer en un partido con un extraño parche que ha dado la vuelta al mundo en todas las informaciones, por sus particulares condiciones.

Los métodos de Djokovic son sin duda innovadores y sorpresivos y por ello mucha gente se paró a pensar qué significaba ese parche que lució en el encuentro que le midió ante Marton Fucsovics en Roland Garros. Pegado en la parte central de su pecho, este elemento sólo se ve en el momento en que Novak se quita la camiseta, por lo que puede pasar desapercibido en muchos partidos si el serbio no realiza este acto en los descansos o al final del partido.

Más allá de la victoria de aquel día, ante un rival sensiblemente inferior, la rueda de prensa adquirió importancia de cara a conocer qué era exactamente aquello que lucía Novak Djokovic en el pecho y qué utilidad tenía de cara a su juego. La primera pista la dejó el propio tenista, actual número dos del ranking ATP y vigente campeón del Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. «Cuando era pequeño, me gustaba muchísimo Iron Man, así que trato de imitarlo», comentó de forma jocosa y entre risas. «Mi equipo me ha entregado una nanotecnología increíblemente eficiente para ayudarme a dar lo mejor de mí en la pista. Es el mayor secreto de mi carrera: sino fuese por esto, probablemente no estaría sentado aquí», aclaró, ya de forma seria, a continuación.

¿En qué ayuda el parche a Djokovic?

Y es que en este caso, el secreto está en la nanotecnología, derivada de la marca italiana Tao Patch. Hablamos, tal y como adelantó el medio Relevo, de un nanodispositivo de tecnología portátil que incluye dos capas de nanocristales encargadas de transformar el calor de su cuerpo en impulsos de luz muy débiles. Tiene un nombre específico, ‘light therapy’, y en la línea deportiva de la marca, anunciada en su página web, se incluye una información que asegura que el dispositivo manda hasta 130 señales terapéuticas al sistema nervioso, en este caso al de Djokovic.

«Taopatch ayuda a tu cuerpo a reequilibrarse, lo que conduce a un sorprendente número de beneficios. Nuestros diferentes protocolos pueden ayudar con diferentes síntomas, entre los que se encuentran mejorar la postura del cuerpo humano, el equilibrio y la flexibilidad, aumentar el rendimiento deportivo y reducir el estrés, la ansiedad y el dolor crónico», informa en su web la marca encargada de fabricar el último artilugio con el que Novak Djokovic quiere seguir marcando la diferencia en el mundo del tenis, con Wimbledon como próximo objetivo.