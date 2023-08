La innovadora idea de Novak Djokovic sobre el coaching que podría revolucionar el tenis

Novak Djokovic se ha convertido, por ascendencia, veteranía y, por supuesto, trayectoria, en la referencia actual del tenis mundial. En plena pelea por el número uno, torneo tras torneo, con Carlos Alcaraz, el tenista serbio dejó, tras su segunda victoria en el US Open 2023, una reflexión sobre el coaching en la que se desliza una idea que podría cambiar el tenis en cuanto a la relación entre los jugadores y sus técnicos en medio de los partidos.

Djokovic no sólo es partidario del coaching, que se ha establecido en los torneos desde la temporada pasada, si no que iría a un punto más en cuanto al intercambio de pareceres entre el jugador y el entrenador durante los encuentros. La comunicación, por tanto, es considerada como un punto a favor por parte del número dos del ranking ATP –será número uno tras el US Open 2023–, pese a que la mayoría de sus títulos se han fraguado bajo la soledad y la prohibición de recibir las órdenes o consejos de su técnico.

«Es genial de que podamos comunicarnos libremente y no pendientes de si el juez de silla te ve y te puede sancionar, como era antes. Entiendo que pueda haber detractores que fundamenten su argumento en que en un deporte individual debes resolver los problemas por ti mismo, pero eso sigue siendo así por mucho que te hable tu entrenador», comentaba Djokovic tras vencer a Bernabé Zapata, en partido correspondiente a la segunda ronda del US Open 2023.

«Honestamente, me gustaría que se implantara la opción de que los entrenadores bajaran a la pista en algunos descansos para hablar con su jugador, o que nos comunicáramos por auriculares. Sería muy bueno para el público y para el jugador», añadía Novak Djokovic, con una idea innovadora que supondría una auténtica revolución en el tenis, aunque sí iría en la línea de progresión de la comunicación entrenador-jugador que fue primero puesta a prueba y que ya se ha confirmado en los circuitos ATP y WTA.

Así es el coaching en el tenis

Parece complicado que las instrucciones del entrenador al jugador pasen a darse a través de auriculares, pero ya hubo un tiempo, concretamente en el circuito femenino, en el que los entrenadores podían atender la llamada de sus jugadoras de manera presencial y bajaban al banquillo puntualmente para dar instrucciones a sus pupilas. La WTA lo permitió y lo prohibió a los meses, pero el precedente queda y Djokovic ya ha demostrado que se puede seguir esta línea de cara al futuro.

En cuanto a la ATP, después de la proposición de varios avances en este aspecto, desde el circuito se aprobó la posibilidad de que el coaching se abriera a que los entrenadores pudieran dar instrucciones a los jugadores desde su box correspondiente, durante los partidos, aunque no se puede entablar una conversación continuada como tal, ya que esto frenaría el ritmo del partido. Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, es uno de los más comunicativos y expresivos y en varios torneos, la realización de televisión ha optado por colocar micrófonos en los box para conocer lo que el técnico le indica al jugador en el encuentro.