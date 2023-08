Cambio total en el US Open: si vives en España te va a afectar

El US Open de tenis sufre un gran cambio de cara a su edición de 2023, sobre todo de cara a los aficionados que quieran seguir el torneo por televisión desde España. En primer lugar, dejamos claro que no queremos hacer saltar las alarmas. El cuarto Grand Slam de la temporada se podrá seguir por TV en directo con prácticamente todos sus partidos, pero no de la manera que estábamos acostumbrados hasta ahora.

Pese a que este tipo de noticias suelen salir a la luz con muchos meses de antelación, en este caso sólo ha habido una semanas de margen para conocer que los derechos de emisión por televisión del US Open 2023 cambian de dueño para una edición de las más emocionantes de los últimos tiempos, sobre todo, por la posible lucha en una hipotética final masculina entre el número uno del mundo, Carlos Alcaraz y el número dos, Novak Djokovic.

El responsable principal de este cambio es una plataforma de pago, Movistar+, que dobla su apuesta y se ha hecho con los derechos televisivos del US Open a partir de la edición de 2023. Hasta la fecha y en los últimos años, en los que, entre otros, hemos podido disfrutar de varios títulos de Rafa Nadal, así como también de la conquista de Carlos Alcaraz en el año 2022, la señal televisiva en territorio español estaba en la propiedad de Eurosport.

Cómo ver por TV en España el US Open 2023

Por tanto, si quieres ver por TV el US Open 2023 tendrás que ser consciente de este cambio y actuar en consonancia. Muchos de los usuarios aficionados al tenis y seguidores del torneo más relevantes de los cuantos se disputan en Estados Unidos durante el año, ya visualizaban el US Open a través de Movistar+, que en su paquete completo de deportes cuenta con los dos canales principales de Eurosport, Eurosport1 y Eurosport2.

Sin embargo, todos aquellos que sintonizaran el US Open hasta el momento a través de otras plataformas tendrán que comprar y pagar Movistar para ver la presente edición del US Open, que se disputa en Nueva York, concretamente en las instalaciones de Flushing Meadows entre el 28 de agosto y el domingo 10 de septiembre, fecha estipulada para la final masculina del torneo, también emitida por estos canales y en la que opta a estar, por segundo año consecutivo, el ídolo del tenis español en la actualidad Carlos Alcaraz.