La suerte no sonríe a Alcaraz: irá por el cuadro de la muerte en el US Open

El vigente campeón del US Open se enfrenta a un camino muy duro en su objetivo de revalidar el título conquistado hace 12 meses en Nueva York. Carlos Alcaraz no tuvo buena suerte en el sorteo del cuadro final del cuarto torneo de Grand Slam de la temporada y contará con rivales durísimos en una segunda semana de competición en la que la única meta será la gloria en Flushing Meadows.

El US Open sorteó su cuadro final de la competición individual masculina –también de la individual femenina– este jueves y deparó los rivales y cuadros de todos los jugadores clasificados para la fase final del torneo. Carlos Alcaraz debutará en primera ronda del US Open 2023 contra el tenista alemá. Dominik Koepfer, situado actualmente en el puesto 78 del ranking ATP.

Koepfer puede representar un primer escollo algo incómodo para Alcaraz, debido a su condición de tenista experimentado y zurdo. Sin embargo, su temporada no desliza demasiada confianza sobre sus posibilidades de ser un rival que realmente ponga en jaque la aventura del número uno en el US Open 2023. En caso de avanzar más allá de la primera ronda, el rival más probable de Carlos Alcaraz en segunda ronda sería el sudafricano Lloyd Harris, mientras que en tercera ronda, Carlitos podría medirse al primer cabeza de serie en su camino, el británico Daniel Evans, siempre peligroso en pistas rápidas.

Sin embargo, las complicaciones reales llegan una vez entrar a la segunda semana de competición, siempre con duelos potenciales a la espera de conocer cuál es la evolución tanto de Alcaraz como de sus rivales en el US Open 2023. En octavos de final, Carlos Alcaraz podría medirse al británico Cameron Norrie, un tenista que ya sabe lo que es derrotarle en dos ocasiones, pero el plato fuerte llegaría en cuartos de final donde Carlos ha quedado encuadrado en la misma zona del cuadro que Jannik Sinner, número seis del mundo y uno de los grandes favoritos al título en el US Open.

Los mejores rivales de Alcaraz en US Open

La cosa no queda ahí, y es que de superar los cuartos de final, que se antojan durísimos ante Sinner y que serían la reedición del partido disputado en la misma ronda del US Open 2022 –ganó Alcaraz por 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3–, el número uno del ranking ATP podría verse las caras en semifinales con Daniil Medvédev, campeón del US Open 2021 y un tenista, además de peligroso en pistas rápidas, deseoso de una revancha con Alcaraz, después de sus caras derrotas en Wimbledon y en Indian Wells 2023.

Por supuesto, el duelo más probable para Carlos Alcaraz, en una hipotética final del US Open 2023, sería contra el número dos actual de la ATP, Novak Djokovic. El serbio, que será número uno si supera a Muller en su debut, tiene un cuadro a priori más sencillo que el de Carlitos, aunque también encuentra en su camino a rivales complicados caso de Stefanos Tsitsipas, Holger Rune o el vigente subcampeón del torneo, el noruego Casper Ruud.