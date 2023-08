El número uno de Carlos Alcaraz tiene fecha de caducidad

Carlos Alcaraz salió exhausto de una final del Masters 1000 de Cincinnati que le llevó al límite en el plano físico, tenístico e incluso en el sentimental, con unas lágrimas que mostraron al tenista español como nunca antes le habíamos visto. En otro apartado, el meramente estadístico, Alcaraz seguirá dominando el ranking ATP una semana más, hasta el comienzo del US Open, donde salvo debacle Novak Djokovic, su verdugo en Cincinnati, le arrebatará la condición de número uno del mundo.

En la final del Masters 1000 de Cincinnati estaban en juego el orgullo, la revancha o la confirmación del dominio del príncipe sobre el rey del tenis, pero de lo que no había discusión era sobre el puesto de número uno del mundo, al más corto plazo. Carlos Alcaraz se había ganado mantenerse en lo más alto del ranking al acceder en la final, por lo que independientemente del resultado de esta, Djokovic no podría quitarle el lugar de mayor privilegio de la clasificación ATP a su nuevo, o ya no tan nuevo gran rival.

Sin embargo, el plan de Djokovic era a medio plazo en este aspecto, y es que su victoria en Cincinnati, en una batalla histórica que ya es uno de los mejores partidos de 2023 por derecho propio, significa que cuenta con el rebufo de Alcaraz de cara al US Open, donde, utilizando términos automovilísticos, podrá abrir el DRS para superar sin aparente problema a Carlos Alcaraz en el ranking, convirtiéndose en número uno del mundo al término del cuarto Grand Slam de la temporada.

Las cuentas de Djokovic para ser número uno

En la última actualización de este lunes, Carlos Alcaraz se mantiene como número uno del ranking ATP, con un total de 9.815 puntos, mientras que Novak Djokovic le pisa los talones tras sumar los 1.000 correspondientes al campeón del Masters 1000 de Cincinnati –Alcaraz se llevó 420 de la diferencia entre la final de 2023 y los cuartos de 2022– para quedarse a sólo 20 del liderato, con 9.795 puntos.

Esta colocación sufrirá cambios salvo que Djokovic realice su peor actuación de siempre en un Grand Slam desde que está en la élite, y es que al tenista serbio sólo le hará falta una victoria en primera ronda del US Open, con un rival aún por conocer, para sumar los puntos suficientes en la clasificación ATP tras el Grand Slam neoyorkino. El motivo no es otro que la ausencia del serbio en la edición del 2022, por la que no defiende un solo punto y hace que sume con cada triunfo y el título logrado por Alcaraz en la misma cita, que traducido en puntos lleva a una defensa de 2.000 puntos que hace que Carlitos, aunque gane de nuevo en Flushing Meadows, sólo pueda mantenerse o caer, nunca sumar más puntos en el ranking.