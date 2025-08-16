Marc Márquez lidera el triplete español en Austria: se lleva el sprint por delante de Álex y Acosta

Al motociclismo siempre le quedará Marc Márquez. Ni las vacaciones, ni la caída que sufrió durante la clasificación que le condenó a la cuarta posición ha apaciguado el hambre del español. Remontó durante la carrera y firmó su sexta victoria consecutiva al sprint, logrando un impresionante 12 de 13 en las carreras cortas de esta temporada. Lideró el triplete español en Red Bull Ring de Austria por delante de Alex Márquez y Pedro Acosta.

Comandó un podio en el que le acompañaron su hermano Alex y un Pedro Acosta que suma su tercer podio seguido después del de la sprint y el de la carrera larga en Brno. Mientras, Fermín Aldeguer también acabó en los puntos, sexto, y al borde de ellos se quedó el vigente campeón, Jorge Martín, décimo. Con este nuevo triunfo, Marc Márquez incrementa su renta en la general del Mundial de Piloto.

Suma 393 puntos, 123 más que Alex (270), que a su vez consigue distanciarse del italiano Francesco Bagnaia, que tuvo que abandonar la carrera por problemas mecánicos (213). En la carrera corta, una vez apagados los semáforos, los Márquez, con Alex al frente, tomaron el mando de la carrera mientras el poleman Marco Bezzecchi y, sobre todo, Bagnaia, al que se le movió demasiado la Ducati en la salida, se quedaban atrás.

Sólo una vuelta después, Acosta adelantaba también a Bezzecchi. A ritmo de vuelta rápida, Álex se las arreglaba para contener a su hermano, que gestionó a la perfección sus neumáticos para aprovechar su oportunidad, que llegó a falta de cinco giros para el final. Antes, Pecco se veía obligado a retirarse por problemas mecánicos. A falta de cuatro vueltas fue cuando Marc Márquez asestó el golpe y arrebató el liderato a su hermano.