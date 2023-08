Alcaraz se asegura el número uno hasta el US Open antes del ‘Clásico’ con Djokovic

Al nuevo capítulo del Clásico que manda en la actualidad del tenis mundial le faltará un aliciente, nada desdeñable teniendo en cuenta la lucha titánica entre los dos líderes del ranking en este 2023. Carlos Alcaraz, con su agónica victoria ante Hubert Hurkacz que le selló el pase a la final del Masters 1000 de Cincinnati, se aseguró el número uno del mundo hasta el US Open, puesto que el otro finalista, Novak Djokovic, no le podrá quitar aunque le ganara un partido que será confirmación de dominio o venganza entre los dos mejores jugadores, con mucha diferencia, a día de hoy.

Sufriendo, muchísimo, como en todo el torneo, pero agarrando de la mano la épica para confirmar que es un número uno en la pista y también en la clasificación ATP, al menos de momento. Carlos Alcaraz sabía que con llegar a la final del Masters 1000 de Cincinnati se haría de forma matemática con el liderato del ranking hasta el US Open y pese a contar con pelota de partido en contra ante Hurkacz, supo sufrir y aparecer en el momento oportuno para citarse con Djokovic con la tranquilidad de saber que uno de sus bienes más preciados no está en juego.

Y es que el serbio, en su regreso a Estados Unidos después de dos años ausente por su condición de antivacunas del coronavirus, no ha mostrado ningún atisbo de inactividad al no competir en Toronto y cumplió con su cometido de entrar en la final del Masters 1000 de Cincinnati, para el que, sensaciones en pista mediantes, es el gran favorito. Sin embargo, gane o pierda Djokovic, no será número uno, puesto que corresponderá a Alcaraz de cara al cuarto Grand Slam de la temporada, donde la lucha volverá a estar abierta.

Las cuentas del número uno para Alcaraz

Carlos Alcaraz accedió al cuadro final del Masters 1000 de Cincinnati con un total de 9.395 puntos en el ranking ATP, por los 8.795 de un Novak Djokovic que se había ausentado de Toronto pero que ya amagaba con la remontada en una gira norteamericana, US Open incluido, en el que no defiende un solo punto de 2022.

Con 1.000 puntos en juego para el ganador de Cincinnati, a Alcaraz le bastaba con llegar a la final del torneo para no depender de lo que pudiera hacer Djokovic en él. Ambos han ido avanzando, con más –Carlos– o menos –Nole– dificultad en el cuadro y el cuarto duelo directo Alcaraz-Djokovic se hará realidad en la final del Masters 1000 de Cincinnati, pero Carlos Alcaraz, que se destacaría más si cabe en el número uno en caso de ganar, continuaría como líder –9.815 puntos por 9.795– si es Novak el que se impone en un partido en el que estarán en juego muchas cosas, pero no el número uno del mundo.