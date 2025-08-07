Parece de lujo pero éste gel de Mercadona es baratísimo y se agota en segundos: «Dicen que…»

Mercadona sigue fidelizando a sus clientes con productos únicos y el último es un gel que se ha hecho viral en las redes sociales. La influencer Elsa Gervasi ha publicado un vídeo viral en el que ha resaltado todas las bondades de un producto que está siendo tendencia este verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo gel de Mercadona que está triunfando en España y Portugal.

Mercadona no es la principal cadena de supermercados en España por casualidad. La empresa de Juan Roig sigue renovándose día a día y sacando al mercado productos que se convierten en tendencia por su buena relación entre la calidad y el precio. Hace unas semanas fue el chocolate de Dubái, otra la nueva bebida de ron con sabor daiquiri para el verano y, con motivo de la época estival, también se ha puesto de moda la nueva colonia cítrica y floral.

Lo último de Mercadona tiene que ver con un gel que se ha hecho viral después de que la influencer @elena.gervasi publicara un vídeo que cuenta con miles de reproducciones y una respuesta positiva de los usuarios. «¿Lo has probado o aún no has caído en la tentación?», reza el titular de un vídeo en que Elena Gervasi acude a un Mercadona para adquirir la última novedad que los ciudadanos pueden encontrar por un precio de 1,50 euros. Como suele ser habitual siempre que se habla de la empresa de Juan Roig, estos productos arrasan por su buena calidad y precio reducido.

El nuevo gel viral del Mercadona

«El gel de Mercadona que huele a perfume caro por 1,50 euros», dice la influencer mientras entra por la puerta del Mercadona camino de un producto que se ha convertido en tendencia en las redes sociales. «He leído artículos en los que dicen que literalmente ‘huele a dioses’. Se ha hecho superviral en redes sociales y yo lo tenía que probar», explica mientras se dirige a la sección en la que están los productos más virales de la empresa valenciana.

Elena Gervasi explica que «Mercadona ha lanzado una nueva gama de geles, pero el que se ha hecho viral es el de ámbar y vetiver». También deja claro que este gel de 750 ml y que cuesta 1,50 euros «es el mejor gel que puedes encontrar actualmente en Mercadona». «La verdad es que huele muy rico. Son 750 ml y cuesta 1,50 euros. La gama la componen también el de tiernos recuerdos y granada frutos silvestres», explica en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en la red social TikTok.

Muchos usuarios de las redes sociales han reaccionado de forma positiva al vídeo del nuevo gel y a la amplia gama de productos que ofrece Mercadona. «Tiernos recuerdos es el mejor para mí… huele toda la casa después de la ducha», cuenta una persona encantada con los productos de la empresa de Juan Roig. Otro usuario de las redes sociales también deja claro que «Yo lo uso desde que lo sacaron y huele muy parecido al perfume de Dolce Gabbana The One para hombre».

Así que el nuevo gel de Mercadona de ámbar y vetiver es el último producto viral de Deliplus. Con esta marca, la cadena valenciana ha conseguido imitar de forma perfecta a todos los productos de maquillaje y cuidado personal. Los clientes que acudan a los supermercados repartidos por España y Portugal podrán encontrar los mejores productos con la mejor relación entre la calidad y el precio. Deliplus y Mercadona siguen conquistando a sus clientes.