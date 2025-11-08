Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Celta - Barcelona de la Liga Este Celta - Barcelona corresponde a la jornada 12 de la Liga y se jugará en Balaídos El Barcelona tiene que ganar y mejorar su imagen tras lo ocurrido en Bélgica

Dos clubes históricos del fútbol español como son el Celta y el Barcelona se ven las caras en Balaídos. Sin duda, será uno de los encuentros más destacados de esta jornada 12 de la Liga y ambos intentarán ir a por la victoria desde el primer minuto, ya que cada vez que estos dos equipos se ven las caras siempre suele haber goles, polémica y tensión. A continuación te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Vigo.

Cuándo se juega el partido de la Liga Celta – Barcelona

El Barcelona viaja hasta Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos en este partidazo que corresponde a la jornada 12 de la Liga. El conjunto azulgrana sigue demostrando una imagen que deja bastantes dudas y el último ejemplo fue el choque del pasado miércoles frente al Brujas en la Champions League, donde empataron 3-3 y siempre fueron a remolque frente al combinado belga. Por su parte, los de Claudio Giráldez llegan con la moral por las nubes tras haber logrado una goleada importantísima en la Europa League al vencer por 0-3 al Dinamo de Zagreb en Croacia.

Horario del Celta – Barcelona de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Celta – Barcelona que corresponde a la jornada 12 del campeonato liguero español para este domingo 9 de noviembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre dos clubes históricos de nuestro país en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Las aficiones no deberían protagonizar ningún incidente en la previa del choque, por lo que se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en Balaídos.

Dónde ver el Celta vs Barcelona en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país algunos de los partidos que se disputan cada fin de semana en el campeonato español. Este Celta – Barcelona de la jornada 12 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga y también por Movistar+ Plus. El primero de ellos es un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en Balaídos, pero el segundo viene incluido en el paquete básico de este operador.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro vigués, del conjunto azulgrana y los seguidores del campeonato español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – Barcelona correspondiente a la jornada 12 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tiene disponible su página web para todos sus clientes para que accedan a ella mediante un ordenador de forma fácil y sencilla para ver todo lo que ocurra en Vigo.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este choque de la jornada 12 de la Liga. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Celta – Barcelona. Una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en Balaídos.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Barcelona

Todos los hinchas del cuadro gallego y del conjunto catalán que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 12 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Cope, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con Balaídos para narrar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en este apasionante Celta – Barcelona.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Celta – Barcelona

El Estadio de Balaídos, que está situado en la ciudad de Vigo, será el campo donde se verán las caras el Celta y el Barcelona en esta jornada 12 de la Liga. Este recinto fue inaugurado en 1928, por lo que está cerca de celebrar su centenario. Tiene un aforo para unas 25.000 personas y este domingo se espera un gran ambientazo, ya que la hinchada celeste intentará apoyar a los suyos y darle ese empujón que necesitarán para poder dar la sorpresa ante el vigente campeón de la competición.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas para que dirija la contienda entre el Celta y el Barcelona en esta apasionante jornada 12 de la Liga. Valentín Pizarro Gómez estará a los mandos del VAR controlando todo lo que suceda y para avisar a su compañero si así lo estima oportuno para recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda de Balaídos.