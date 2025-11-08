Alineación del Barcelona contra el Celta de Vigo: Eric García pasa al lateral derecho

La alineación del Barcelona en Balaídos para medirse al Celta de Vigo en la jornada 12 de la Liga tendrá la baja de Koundé y un once muy parecido al que no pudo ganar en Brujas. Eric García, con una máscara tras romperse la nariz en la Champions, hará las funciones de lateral derecho y Pau Cubarsí volverá al eje de la zaga.

El Barcelona visita este domingo uno de los campos de España que peor se le da en la Liga. Solamente ha ganando dos veces en sus últimas diez visitas allí. Hablamos de Balaídos y de un Celta de Vigo que llega a este duelo en una gran racha de resultados positivos.

La alineación del Barcelona para jugar en Vigo este domingo a partir de las 21:00 de la noche comienza con la portería. Una vez más será Szczesny el portero culé. Todavía no está listo Joan García, aunque Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que volverá tras el parón de selecciones.

En la defensa del Barcelona habrá novedades respecto a la alineación titular. Koundé es baja por molestias musculares y su lugar en el lateral derecho lo ocupará un Eric García que jugará con máscara en su rostro después de romperse la nariz en el partido de Champions del miércoles pasado. El lateral izquierdo lo ocupará Balde. Y en el centro de la defensa, vuelve a la titularidad Pau Cubarsí después de dos suplencias. A su lado repite Araujo, que ya lleva tres titularidades consecutivas.

En el centro del campo blaugrana no hay novedades. De Jong será titular en la base junto a Marc Casadó. Y por delante estará Fermín López en el enganche en un momento pletórico de forma.

La alineación del Barcelona termina en el ataque sin sorpresas. Hansi Flick repite con el tridente que ha jugado durante las últimas semanas. En una banda jugará Rashford, en la otra Lamine Yamal y en punta Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo al Celta de Vigo en Balaídos en la jornada 12 de Liga: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.