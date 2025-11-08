Koundé vuelve a entrenar con el grupo y Flick no recupera más efectivos para Vigo

Jules Koundé ha vuelto a entrenar con el Barcelona en la mañana de este sábado en la previa del encuentro que disputará el equipo culé contra el Celta de Vigo el domingo en Balaídos. El lateral francés se ausentó del entreno a puerta abierta en el Camp Nou por fatiga muscular y aunque está entre algodones, ha vuelto a ejercitarse un día después. Hansi Flick no recupera a más efectivos para visitar al Celta.

El Barcelona se ha entrenado en la mañana de este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El equipo azulgrana prepara ya el duelo de la jornada 12 de la Liga contra el Celta de Vigo en Balaídos, un estadio maldito para ellos. Eric García ha entrenado con máscara y con normalidad después de que le rompieran la nariz en Brujas. También Christensen entrenó con normalidad.

El que también entrenó con el grupo fue Koundé. Es novedad porque no lo hizo el viernes junto a sus compañeros en el entreno a puerta abierta en el Camp Nou frente a 23.000 aficionados. El lateral francés acumula muchísimos minutos y necesita descanso. No es descartable que pueda empezar en el banquillo contra el Celta.

También entrenaron con el primer equipo los canteranos Tommy Marques y Mbacke. Por otro lado, Hansi Flick no recupera más efectivos para viajar a Vigo. Joan García sigue con su recuperación y se espera que pueda estar disponible para después del parón de selecciones. Tampoco llega para este duelo un Raphinha que sigue con su proceso de recuperación.