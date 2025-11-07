Machacar al Barcelona tiene premio: Portugal convoca al héroe del Brujas

El doblete de Carlos Forbs ha venido con premio para el jugador del Brujas. El hasta ahora desconocido delantero portugués ha sido convocado este viernes con su selección para el último parón de 2025 tras machacar al Barcelona en el partido de Champions del pasado miércoles. Del anonimato a la cima en cuestión de días para un futbolista de 21 años cuya progresión puede ser bestial.

Roberto Martínez no ha dudado en llamarle con Portugal y Carlos Forbs tendrá la increíble oportunidad de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. Su seleccionador dijo que tiene «un perfil muy especial, es un jugador rápido, vertical y que puede jugar en ambas bandas».

El jugador del Brujas fue una de las figuras de la jornada de Champions, con sus dos goles y una asistencia para el empate (3-3). En opinión de Martínez, esta actuación de Forbs frente al conjunto azulgrana «demuestra su momento de confianza y puede ser contagiosa y un ejemplo para todos los jóvenes en los equipos de formación».

Además de Forbs, la lista de Portugal para los últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 incluye el regreso tras lesiones del ex defensa del Barcelona y actual jugador de Al Hilal Joao Cancelo y del centrocampista del PSG de Luis Enrique, Joao Neves.

El héroe del Brujas, con Portugal

El combinado capitaneado por Cristiano, líder del grupo F, se enfrentará el día 13 a Irlanda en Dublín y el 16 a Armenia en Oporto, y solo necesita un punto para asegurar su presencia en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.