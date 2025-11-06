La odisea de los mil culés en Brujas para volver del estadio sin autobús: «El club nos hizo un putadón»

Los 1.300 aficionados del Barcelona desplazados a Brujas vivieron una auténtica odisea para regresar del estadio de la ciudad belga hasta su hotel. Uno de ellos atiende a este periódico en la mañana post partido para hacer un repaso de los acontecimientos y recordar el «castigo» al que les sometió su club por el incendio de uno de los autobuses de la flota que transportaba a los culés desde el centro hasta el Jan Breydel.

«Al final del partido, en el minuto 80 o así, nos dijeron el mensaje ese por el móvil y a través de la pantalla y cuando lo vimos dijimos ‘putadón’ porque hay que volver andando. Estuvimos 55 minutos andando. Todos los cientos de culés que nos desplazamos para el campo, todos andando», relata este aficionado, al que junto a otros más de mil le obligaron a volver por sus propios medios.

Desde el estadio Jan Breydel hasta la mayoría de hoteles donde se alojaron los hinchas del Barça son cuatro kilómetros y casi una hora de recorrido caminando, aunque los que se aventurasen a ir directamente al aeropuerto de Brujas porque su vuelo era temprano tenían que andar durante seis horas (17,8 km), atravesando toda la campiña belga.

«Una horita al centro», añade este aficionado que, dentro de lo que cabe, fue afortunado, ya que hay otros que directamente iniciaron la ruta de seis horas a pie hacia el aeropuerto de Brujas. «Quemaron ese bus, pero luego fueron viniendo más. No hubo ningún problema. Se quemó ese, lo dejaron aparte y luego vinieron más», recuerda este hincha culé, que remarca que «fueron aficionados del Barça» los que prendieron fuego al vehículo.

«El club nos castigó en Brujas»

«Como castigo, el club dijo: ‘quemasteis ese y ahora os vamos a dejar sin buses al volver’. Todo el mundo deduce eso. No tiene ningún sentido que, estando tan lejos el estadio, de repente te digan que no hay buses… En algún momento le habrá llegado al club esta información y creemos que habrá dicho el club: ‘¿Sí? Pues ahora os quedáis sin bus’. Pagamos justos por pecadores», aseguró.

«No se vio quién quemó el bus, pero estábamos todos los del Barça ahí y seguramente fue uno de nosotros. Pagamos justos por pecadores, no tiene ningún sentido», insiste, aunque no duda de que pese a las trabas de la entidad azulgrana «siempre» volverá a viajar con su equipo porque ésto «no tiene nada que ver».