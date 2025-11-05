Un autobús que trasladaba aficionados del Barcelona al estadio Jan Breydel de Brujas ha salido ardiendo este miércoles por la noche por culpa de una bengala. Los hinchas del equipo azulgrana tuvieron que abandonar el vehículo en mitad del incendio y por suerte no hay que lamentar ningún herido tal y como informan diversas fuentes desde el lugar de los hechos.

Las imágenes hablan por sí solas. Un autobús en Brujas que trasladaba aficionados del Barcelona hacia el estadio Jan Breydel ha salido ardiendo. Unas imágenes impactantes cuando los seguidores culés tuvieron que abandonar el bus entre llamadas y una gran humareda.

La causa del incendio de este autobús en Brujas fue el lanzamiento de una bengala. Esto provocó que saliese ardiendo por completo. Tal y como se puede ver en las imágenes publicadas por el Diario Sport, los aficionados del Barcelona que iban dirección hacia el estadio salieron en mitad de una tremenda humareda.

Un Barcelona que se mide esta noche al Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Un encuentro donde Araujo es titular en defensa por delante de Cubarsí. Arriba en la delantera sigue siendo suplente Robert Lewandowski.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Szczesny. El polaco sigue defendiendo la puerta culé con un Joan García que sigue avanzando en una recuperación que le puede llegar después del próximo parón de selecciones (finales de noviembre).

En la defensa del Barcelona, los planes de Hansi Flick son de no rotar en su alineación. Balde apunta a titular en el lateral izquierdo y Koundé en el derecho. La pareja de centrales será la formada por Eric García y Pau Cubarsí nuevamente.

La alineación del Barcelona sigue en el centro del campo con la novedad de Dani Olmo. El catalán volverá a ser titular tras superar su lesión. Por detrás estará un doble pivote formado por Casadó y De Jong.

Y por último, en el ataque del Barcelona estará la gran novedad de la alineación del equipo culé. Será titular Robert Lewandowski tras superar su lesión. Y el que descansará será Lamine Yamal con el objetivo de que rote para superar su pubalgia. Las bandas en el Barça contra el Brujas estarán formadas por Rashford y Ferran Torres.