Alineación del Barcelona contra el Brujas: vuelve Lewandowski

La alineación del Barcelona para enfrentarse al Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League tendrá novedades y rotaciones con la titularidad de Robert Lewandowski. El delantero polaco ya tuvo minutos en Liga contra el Elche tras superar su lesión y en la Liga de Campeones tendrá su primera oportunidad como titular para resarcirse tras sus molestias. Olmo también apunta a un once sin Lamine Yamal por descanso.

El Barcelona vuelve a la Champions League con la idea de mantener las buenas sensaciones que dejaron el pasado fin de semana en Liga contra el Elche. Ya está olvidado el Clásico para los de Flick y en la fase liga de la Copa de Europa buscan acercarse a la clasificación para la siguiente ronda. El equipo blaugrana tiene seis puntos de nueve posibles y busca los nueve con su segunda salida europea de la temporada ante un rival inferior como es el Brujas.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Szczesny. El polaco sigue defendiendo la puerta culé con un Joan García que sigue avanzando en una recuperación que le puede llegar después del próximo parón de selecciones (finales de noviembre).

En la defensa del Barcelona, los planes de Hansi Flick son de no rotar en su alineación. Balde apunta a titular en el lateral izquierdo y Koundé en el derecho. La pareja de centrales será la formada por Eric García y Pau Cubarsí nuevamente.

La alineación del Barcelona sigue en el centro del campo con la novedad de Dani Olmo. El catalán volverá a ser titular tras superar su lesión. Por detrás estará un doble pivote formado por Casadó y De Jong.

Y por último, en el ataque del Barcelona estará la gran novedad de la alineación del equipo culé. Será titular Robert Lewandowski tras superar su lesión. Y el que descansará será Lamine Yamal con el objetivo de que rote para superar su pubalgia. Las bandas en el Barça contra el Brujas estarán formadas por Rashford y Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona contra el Brujas

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Dani Olmo; Ferran Torres, Rashford y Robert Lewandowski.