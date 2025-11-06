Lamine Yamal recupera su nivel, se quita la corona y se ‘apunta’ a la Selección

Lamine Yamal cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada contra el Brujas en la Champions League el pasado miércoles. La pubalgia en Bélgica parece que quedó atrás para el ’10’ culé y sacó su mejor repertorio. Desde su lesión no habíamos visto su mejor versión. Contra el cuadro belga tiró del carro del Barcelona, inició el primer tanto, marcó el segundo y fabricó el tercero. Aun así no fue suficiente para ganar. Tras el partido, volvió a hablar ante la prensa y confirmó que está bien a un día de la lista de Luis de la Fuente.

El once de Hansi Flick en Brujas fue con Lamine Yamal. Y menos mal pensará el culé de a pie. En la previa del partido se hablaba incluso de un posible descanso para la estrella azulgrana con la pubalgia que arrastra desde hace más de un mes. Pero el técnico alemán no se puede dar el lujo de quitarle de un once inicial. Esté mejor o peor.

El pasado fin de semana contra el Elche, Lamine Yamal ya demostró algunos indicios de que estaba empezando a recuperarse. Volvió a marcar en Liga dos meses después y dejó buenos destellos, pero su segunda parte fue horrible y todo se apagó.

Pero en Brujas fue diferente. Lamine Yamal se puso su mejor traje y tiró del Barcelona en un partido de Champions que se le puso muy complicado. Lo lógico hubiese sido una derrota culé en Bélgica con una defensa tétrica con tres goles encajados que pudieron ser varios más. Pero Lamine salvó la papeleta.

Lamine recupera su nivel

Lamine Yamal fue el mejor jugador del Barcelona en Brujas. Recuperó su nivel y realizó una de sus mejores actuaciones de la temporada. Sin duda. El primer gol azulgrana nace en las botas del ’10’ culé con un balón largo al espacio a Fermín. Y es que Yamal estuvo mucho más participativo que otros días, ayudando en defensa y empezando algunas jugadas desde la base.

El mejor Lamine vuelve a estar cerca. El segundo gol del Barcelona fue obra de la estrella culé. Un gol muy suyo. Un tanto de genio. Cogió la pelota en la frontal, regate maravillosa, pared con Fermín, arrancada fugaz dentro del área y definición rápida para marcar.

Lamine se quita la corona

Lamine Yamal no pudo ganar el partido solo. Pero evitó la derrota culé. Aun así, su celebración no fue alegre. Reivindicación mostrando el 10 a la grada y besos a los culés desplazados. Poco más. Lo más curioso de su celebración en Brujas, también le pasó contra el Elche, es que se ha olvidado de la corona. Sus dos últimos goles ya no los ha celebrado colocándose la corona. Ahora prefiere tirar de reivindicación. Y entre medias está el polémico Clásico. Parece haber cambiado. O no, porque las tuvo tiesas con la grada y mandó algún que otro beso provocador.

El tercer gol del Barcelona, el definitivo 3-3, lo fabricó Lamine Yamal. Fue en propia puerta tras un leve despeje de cabeza hacia atrás después de que el atacante del Barça buscase la escuadra con un sutil golpeo. En el césped de Brujas, Yamal demostró que cada vez está mejor. Y fuera de él, confirmó su recuperación: «Se dicen muchas cosas de mi pubalgia y de que estoy triste, pero es todo mentira».

Lamine se apunta a la Selección

Por lo tanto, está claro que Lamine Yamal está 100% disponible para ir convocado con la selección española este viernes. Si Luis de la Fuente así lo decide, la estrella del Barcelona volverá con España en este parón de noviembre tras perderse el anterior por lesión. Nada debería impedirlo, aunque a Flick no le gusta. Lamine lo ha dejado claro fuera y dentro del campo: está bien y «trabajando para volver» a su mejor nivel.