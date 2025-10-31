Lamine Yamal y la operación que puede solventar su pubalgia: «De dos a tres meses de baja»

Los problemas de pubalgia que arrastra Lamine Yamal después de sus dos últimas lesiones le están impidiendo a la estrella del Barcelona desplegar todo su repertorio de magia que lleva en sus pies. En el Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu se pudo observar claramente que la velocidad, explosividad y regate de la perla culé no es la misma que antes de estos problemas en el pubis. El doctor Fernando Novella analiza en OKDIARIO cuándo se necesita pasar por el quirófano por pubalgia, en qué consiste esta operación y cuánto tiempo podría estar Lamine Yamal de baja si decide finalmente operarse.

Los problemas de pubalgia persisten en el cuerpo de Lamine Yamal desde el primer parón de selecciones de septiembre. Volvió de la selección española y se perdió varios partidos. Y cuando llegó el de octubre no fue con España para avanzar en su recuperación. Pero el dolor no se ha ido.

Por el momento, Lamine Yamal y el Barcelona han decidido llevar a cabo un tratamiento conservador para la recuperación del ’10’ culé. Esa es la idea, que puede cambiar si estos dolores persisten durante las próximas semanas. Si esto sucede y Lamine tiene que pasar por el quirófano, podríamos estar hablando de una baja de entre dos y tres meses. Un drama para el Barça.

Así es una operación de pubalgia y este es su tiempo de baja

El doctor Fernando Novella, destacado especialista en Medicina del deporte con más de 30 años de experiencia en el ámbito médico y deportivo, ha analizado lo que significa una operación de pubalgia en OKDIARIO. Hay que destacar, inicialmente, que este análisis es muy genérico y puede variar según el paciente. Por lo que no es un diagnóstico exacto para Yamal en este caso.

«La cirugía de pubalgia es necesaria cuando el tratamiento conservador no logra eliminar el dolor o las limitaciones y persiste un dolor inguino-púbico limitante y desequilibrio dinámico entre la musculatura abdominal y aductora», explica Fernando Novella a este periódico. Esto es lo que no tiene que pasar para que Lamine Yamal evite el quirófano.

«La cirugía busca restablecer el equilibrio entre la musculatura abdominal y los aductores, y reforzar las estructuras debilitadas de la región inguino-púbica. En deportistas profesionales suelen realizarse técnicas combinadas con todas o algunas de las siguientes: refuerzo de la pared posterior del canal inguinal, liberación parcial de los tendones de los aductores y en algunos casos, reinsertan o refuerzan los músculos abdominales», analiza este doctor especializado sobre la operación de pubalgia.

«El tiempo de recuperación para el regreso a la competición es habitualmente entre 8 y 12 semanas tras la cirugía, dependiendo del tipo de intervención y la respuesta individual», valora el doctor sobre el tiempo de baja que podría estar Lamine si finalmente tiene que someterse a esta operación.

Fernando Novella añade también a este periódico que «el pronóstico es muy favorable y generalmente suele lograr volver a su nivel competitivo previo, siempre que mantengan un buen programa de prevención, fortalecimiento del core y control de cargas».