Lamine se borra de un entrenamiento voluntario de Flick al que sí acuden Pedri, Fermín o Lewandowski

Sin jornada intersemanal por delante y pese al varapalo que supuso el Clásico, con el Real Madrid distanciándose hasta los cinco puntos, Hansi Flick entregó un día de descanso a los jugadores del Barça este martes 28, justo tras la jornada de recuperación de este pasado lunes. Pese a la jornada de desconexión, fueron muchos los jugadores de la primera plantilla que se citaron y ejercitaron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, como fueron los casos de titulares como Pedri o Fermín, o Robert Lewandowski, no el de un Lamine Yamal que se borró del entrenamiento de Flick.

La contundente victoria del Real Madrid, pese a no reflejarse notoriamente en el marcador con el 2-1 final, fue un duro golpe para un Barça que necesitaba recuperar moral tras algunas derrotas en partidos importantes, como fue ante el PSG o el Sevilla. El conjunto blanco tenía claro que era el momento de dar la cara, auspiciado por una semana donde tuvieron que oír muchos comentarios antes del Clásico, entre ellos los de un Lamine Yamal que salió mal parado del Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal completó uno de sus peores partidos con el Barcelona, apagado por el buen hacer de un equipo blanco que siempre supo cómo contenerle, bloqueando cada intentona del extremo. Sus provocaciones en la previa del partido también se manifestaron tras el pitido final, ya con la derrota a cuestas, con ese pique con Dani Carvajal que acabó con tangana y con él rumbo a vestuarios retando a todo el que se le cruzara.

Dos días después, Lamine Yamal se borra de este entrenamiento voluntario de Hansi Flick. El alemán dio descanso a sus jugadores pero mantuvo activa una sesión de entrenamiento para todo aquel que quisiera seguir preparándose de cara a la próxima jornada liguera, este domingo 2 de noviembre ante el Elche en Montjuic (18:30 horas). Lamine no estuvo entre ellos.

Un buen grupo de la plantilla del Barça sí aprovechó este día de descanso para prepararse físicamente de cara a partidos venideros, incluidos titulares en el Clásico como fueron los casos de Pedri González y Fermín López, claves en los esquemas del centro del campo de Flick, sobre todo el canario, que lo juega todo y no se permite el lujo de parar.

Fermín tiene mucho gol ✂️ pic.twitter.com/XuP7D1YL6N — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2025

Otro que lo juega todo es Jules Koundé, que acabó con molestias el Clásico pero que no le impidieron ejercitarse este martes con el resto de compañeros que sí decidieron acudir en su día libre. También estuvo con él Eric García, otro que se afianza en la zaga blaugrana. Junto a ellos otros titulares en el choque ante el Real Madrid como Wojciech Szczesny o Ferran Torres, así como el joven Roony Bardghji, que gozó de minutos.

También estuvo presente en el entrenamiento voluntario Robert Lewandowski, que no llegó a tiempo para el Clásico pero que ya apura para la próxima jornada tras dejar atrás sus problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Más lejos de recuperarse de sus dolencias pero presentes en esta sesión libre estuvieron Marc André Ter Stegen, Raphinha, Gavi, Dani Olmo y Andreas Christensen.