Lamine Yamal ya es el doble de Piqué

Hay ciertos paralelismos que no se pueden pasar por alto, que no son baladí, que son tangibles y apreciables a primera vista. Las carreras deportivas de Gerard Piqué y Lamine Yamal están aún lejos de ser comparadas. Ni el primero consumó su explosión como futbolista superlativo en tan temprana edad como el segundo, ni éste tiene aún una migaja del palmarés y vitrina que posee el que fuera central, ya retirado. Pero ambos culés tienen demasiado en común en otros aspectos, quién diría que Lamine es el doble de Piqué: igual de polémico, viviendo en la que fuera la casa del defensa, en una relación con una cantante latinoamericana y formando parte de Kings League.

La evolución de Lamine Yamal y su impacto deportivo en el Barcelona está fuera de toda duda, en poco tiempo y a una cortísima edad ha conseguido no solo asentarse en la élite del fútbol sino codearse con los mejores, con los tops de los tops, comer en la misma mesa que el actual Balón de Oro. A sus 18 años ya puede decir que tiene en sus vitrinas una Eurocopa con la selección española, una Copa del Rey, una Supercopa de España y dos Ligas. La fama le ha llegado de golpe, fruto de su rendimiento, de su impacto, pero también de su forma de exponerse en las redes sociales, con su vida privada y sus intervenciones ante la prensa cada vez más polémicas.

Ese es el primer punto en común con Gerard Piqué que posee Lamine Yamal. El joven de Rocafonda se está convirtiendo en un jugador polémico, fruto de publicaciones provocativas en sus redes sociales y declaraciones en las que, entre torpeza, juventud y franqueza, alude a que el Real Madrid ‘roba’. «Sí, roban a los…, o sea, se quejan… Hacen cosas que…», fueron sus palabras exactas durante una tertulia de la Kings League, otra de las cosas que comparte con Piqué, parte de este formato futbolístico en el que el conflicto es el arma que predomina en cada jornada entre presidentes. A ambos les llegó la fama muy joven, ganaron títulos, fama y son quizá el perfecto arquetipo de persona de su generación con 20 años de diferencia.

Lamine y Piqué, como dos gotas de agua

Piqué fue uno de los jugadores que más hizo crecer la enemistad entre Real Madrid y Barcelona, rivales de toda la vida, pero partícipe de uno de los momentos más tensos de la relación entre ambos clubes, con Clásicos realmente picantes. Sus piques fueron constantes, así como declaraciones subidas de tono. No se mordió nunca la lengua el central, algo que ha seguido haciendo ya una vez retirado cada vez que ha podido, también en una Kings League que lidera y donde ha atraído a su doble, Lamine.

El madridismo tenía en el centro de su diana a Gerard Piqué y, en muy poco tiempo, ahora también lo está Lamine Yamal en esta nueva etapa, con él siendo uno de los líderes del equipo y también producto de más episodios de tensión entre clubes. La tangana del otro día surgió tras un cruce de palabras con Dani Carvajal, el cuál le recriminaba sus manifestaciones en los días previos. ‘Hablas mucho’, era el sentir de la plantilla blanca.

Igual que Gerard Piqué estuvo durante años con la cantante colombiana Shakira, conocida en todo el mundo, Lamine Yamal ha comenzado recientemente una relación con otra cantante latinoamericana, ésta argentina, Nicki Nicole. La diferencia de edad era notable en el caso del central y la colombiana, que se llevaban diez años de diferencia, el jugador nacido en el 87 mientras que la de Barranquillas en el 77. Nicki Nicole, una de las principales precursoras del movimiento argentino y escuchada en todo el mundo, es siete años mayor que Lamine. Ella es del 2000 mientras que él es del 2007.

Pero los paralelismos son aún mayores teniendo en cuenta que Lamine Yamal se encuentra en trámites de la mansión donde vivía tiempo atrás Gerard Piqué. Ésta, ubicada en la urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, fue en su día también vivienda de Andrés Iniesta, Adriano Correia o Arda Turan. Hace unas semanas el joven jugador se interesó por una mansión que posee casi 4.000 metros cuadrados y estaba tasada en unos 14 millones de euros…