La frase que se vuelve en contra a Lamine: «Mientras gane no me pueden decir nada; cuando me ganen, sí»

A Lamine Yamal le ha venido grande la semana. Su forma de calentar el partido en los días previos con sus declaraciones con Ibai Llanos y también en sus redes sociales con vídeo motivacional y foto provocadora con el madridismo, actuó en su contra. El Real Madrid devoró al Barcelona en el Clásico en el Santiago Bernabéu, con un joven culé anulado por el buen hacer del grupo. La hemeroteca de Lamine es corta pero suficiente, ahora su frase se vuelve en su contra.

“Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí”, era una de las frases que lanzaba alegremente el joven delantero el curso pasado, concretamente en el mes de abril, cuando en rueda de prensa se le hacía alusión a si estaba crecido por su gran temporada y los últimos resultados que había logrado el equipo. Fue antes de la eliminación en Champions League, único título en liza que no logró su equipo la temporada anterior, con Liga, Copa y Supercopa del lado culé.

🔙 LAMINE YAMAL: «¿Si estoy crecido? Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí». 🗓️ Abril de 2025 📹 @elchiringuitotv pic.twitter.com/JOHHVpeGnZ — Naninho (@SrNaninho) October 26, 2025

Lamine Yamal se quedó mudo en el Clásico pese a los días y horas previas de tanto hablar, de mucha frase vacía. “Hablar es barato”, decía Jude Bellingham en dirección al joven delantero del Barça, que se pasó de frenada y ahora está recogiendo sus excesos tras uno de sus peores partidos como blaugrana, especialmente uno de los peores Clásico que ha disputado hasta el momento, completamente anulado por el bloque madridista.

Ya lo reconocía el segundo de Hansi Flick, un Marcus Sorg que no negaba que el Santiago Bernabéu afectó a Lamine Yamal, que esperaba con ansias al jugador y efectuó toda la presión sobre él: “Está aprendiendo a lidiar con el público y con los gritos y silbidos. Es un proceso, es normal y está muy motivado y juega bien. No ha sido hoy fácil para él”.

Y es lo que decía Lamine Yamal, “mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí”, el problema está en que en el fútbol, el ganar nunca es eterno y este momento iba a llegar más pronto que tarde. Tras ganar los cuatro Clásicos de la pasada temporada, Lamine se creció esta semana en una conversación con Ibai Llanos durante una promo de Kings League, momento en el que llegó a insinuar el Real Madrid robaba, algo que no sentó nada bien en el vestuario blanco, como quedó patente durante y tras el pitido final del partido.

Sus declaraciones en el pasado abren el grifo ahora, permitiendo lo que él mismo planteó, que se pueda hablar ahora de él cuando cae derrotado. Lamine Yamal hizo uno de los peores partidos de su corta carrera, completamente desaparecido, con una nula incidencia en el peligro que generó su equipo, sin disparos entre los tres palos de Thibaut Courtois y con una retahíla de pérdidas. A Lamine Yamal le vino grande este Clásico, le toca reflexionar y medir cada frase y palabra.