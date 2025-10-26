Bellingham responde a Lamine: «Hablar es barato»

Jude Bellingham fue, junto a Kylian Mbappé, el mejor jugador del Real Madrid en el Clásico y el inglés se permitió la licencia de responder de forma escueta a las palabras de Lamine Yamal, provocando durante toda la semana previa al partido en el Santiago Bernabéu. «Hablar es barato», fue el mensaje que publicó en sus redes sociales, acompañado de un «hala Madrid siempre».

Luego, en zona mixta, sorprendió con un gran nivel de castellano para analizar el choque: «Una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contento, el año pasado perdimos muchas veces contra ellos. Un gran partido de todos. Merecemos los tres puntos», comenzó Bellingham. «Fuimos muy decisivos en cada posesión. Muy bien todos, Fede, Huijsen, Carvajal, Carreras…», alabó.

«Ellos juegan muy alto y tenemos a Kylian Mbappé, mucho más fácil cuando le tengo delante. Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como entiendo el partido. Buena cabeza de Militao y estuve ahí para marcar ese gol», explicó, sobre la jugada del 2-1, obra suya.

«He trabajado mucho con los fisios estos meses. Soy muy feliz ahora, me siento muy bien y listo para lo que viene. Este día es para los fans también. Hala Madrid», cerró Bellingham, agradeciendo el aliento a la parroquia blanca en el Bernabéu.

Bellingham pasa facturas

Eder Militao también dejó un recado a Lamine en sus redes, publicando una foto celebrando junto al del Barça. El Real Madrid, sin duda, esperaba con ganas al español tras el caldo de cultivo sembrado estos días atrás.