Lamine Yamal se borró del Clásico. Después de sus continuos ataques al Real Madrid en los días previos al partido, el futbolista del FC Barcelona se vio completamente superado ante el golpe de los de Xabi Alonso. Un partido en el que el jugador culé terminó desquiciado hasta tal punto de provocar una tangana al final del duelo junto con Vinicius Júnior. A varios del conjunto madridista no les gustaron sus gestos y fueron a rendir cuentas de sus provocaciones. Sin embargo, a esta fiesta no podía faltar su padre.

Ya a minutos de que arranque el duelo en el Santiago Bernabéu, Mounir Nasraoui calentó al madridismo: «Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí». El Barça terminó perdiendo 2-1 donde Lamine fue un fantasma en el campo. Secado por Álvaro Carreras, perdiendo el duelo futbolístico con Kylian Mbappé y el mental con Vinicius. Incluso hasta el propio Carvajal fue a mostrarle su decepción con su compañero en la selección española.

Reto de los Lamine Yamal para el segundo Clásico

Nada más terminar todo el revuelo, su padre volvió a usar sus redes para incendiar al Real Madrid con una amenaza directa de cara al partido de vuelta dentro de unos meses: «Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona», escribió en su perfil de Instagram. El conjunto de Xabi visitará el Camp Nou el próximo fin de semana del 9 y 10 de mayo en la jornada 35 de la Liga.

Desde hace días, el vestuario estaba muy cabreado con las palabras de Lamine Yamal. Lo consideraron una falta de respeto muy grave como compañeros de profesión. La motivación de ganar el Clásico estuvo más alta que nunca y, además de los tres puntos, respondieron al culé en el campo. Una tangana que estalló y que le salió muy cara al jugador de 18 años después de un partido gris.