Marcus Sorg: «A Lamine Yamal le ha afectado la presión del Bernabéu»

Marcus Sorg compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu después de la derrota del Barcelona contra el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada. El segundo entrenador azulgrana sustituyó a Hansi Flick en el banquillo culé y volvió a perder. Ya son tres partidos como primer técnico y tres derrotas.

«Creo que al final hemos cometido más errores de lo que estamos acostumbrados y hemos defendido mucho tiempo en bloque bajo. En el último tercio no hemos podido crear más oportunidades», comenzó diciendo el entrenado azulgrana.

Sobre Lamine: «No ha sido fácil. Lo hemos hablado en el descanso. Teníamos que busca los unos para uno, en la segunda parte hemos carecido de ello. Han sido superiores a nosotros. Pero lo ha intentado todo. Los defensas han estado mejor».

Más de Lamine: «Creo que le falta chispa tras la lesión. Necesita ritmo y más partidos. Es normal, tiene 18 años y tenemos que ayudarle. Es normal. Los defensores lo intentan todo contra él. Tenemos que trabajar más con él».

«Por supuesto, había más garra para pararle. Lo hacían con un 2 para 1 para intentar que no entrar en el área. Es joven, tiene que mejorar y le vamos a ayudar», añadió Sorg sobre como pararon a Lamine.

«No me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos gritando, pero ya está. Tenemos que aceptarlo y concentrarnos en el partido», comentó el técnico sobre las dos tanganas finales.

«Lo hemos intentado todo. Hemos jugado con dos defensas al final. El Real Madrid es muy bueno en las contras y no hemos creado las subientes oportunidades para empatar», valoró Marcus.

Sobre Lewandowski: «Es nuestro delantero centro de referencia. Le echamos mucho de menos. No queremos quejarnos de nada… de árbitros o de lesiones. Queremos mejorar y la temporada es larga. No nos preocupa la situación. Queda mucho».

Más sobre Lamine para terminar: «¿Le ha podido afectar la presión del Bernabéu sobre él? Puede ser. Un poco porque está aprendiendo a lidiar con el público y con los gritos y silbidos. Es un proceso, es normal y está muy motivado y juega bien. No ha sido hoy fácil para él».