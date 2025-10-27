Lamine Yamal se queda sin cobertura

Lamine Yamal se quedó sin cobertura en el Clásico del Santiago Bernabéu cuajando uno de sus peores partidos como culé. La lesión en el pubis todavía le hace resentirse y le impide alcanzar su máxima explosividad y su velocidad en el regate. La defensa del Madrid le anuló y el coliseo madridista lo dejó mudo con una presión impresionante cada vez que tocaba la pelota. Yamal, foco del Clásico por sus palabras contra el Madrid en los días previos, salió sin cobertura de Chamartín.

Cero goles, cero asistencias, cero disparos a portería, cero centros al área con acierto y 21 pérdidas de pelota. Esos fueron los números resumidos de un Lamine Yamal desaparecido y apático en el Santiago Bernabéu. Fue el centro de los pitos de la afición blanca y no pudo quitarse esa presión para sacar su mejor fútbol sobre el césped.

El partido de Lamine Yamal fue horrible. Se quedó sin cobertura y mudo, tras hablar de más días atrás. Se lo dijeron claramente Carvajal y Vinicius tras el pitido final del partido: «Hablas mucho». Y se volvió a formar la monumental. El Clásico terminó con un Lamine en el centro de la tangana tras un partido muy gris, prácticamente oscuro.

Tuvo 99 minutos para disparar, al menos, a la portería de Courtois. Ni eso pudo. Carreras, con la ayuda de toda la defensa blanca, lo anuló. Entre todos lo pararon en grupo. Le tenían ganas y lo frenaron. Es evidente que este Lamine Yamal, que está claro que no se ha recuperado al 100% de su lesión, todavía no ha recuperado su mejor versión. Le faltan muchas cosas que le hacen sacar su magia.

El Bernabéu anula a Lamine

«¿Le ha podido afectar la presión del Bernabéu sobre él? Puede ser. Un poco porque está aprendiendo a lidiar con el público y con los gritos y silbidos. Es un proceso, es normal y está muy motivado y juega bien. No ha sido hoy fácil para él», confesó Marcus Sorg sobre su perla en rueda de prensa.

Y es que la presión del Bernabéu sobre Lamine Yamal fue letal. Hay que recordar que solamente tiene 18 años y no está todavía acostumbrado a tener a todo un estadio, tan colosal, contra él. Y eso lo dejó seco, sin cobertura. Sus palabras de más en la previa provocaron también que el Madrid fuese como perros de presa contra él. El Real Madrid lo secó en el Clásico.