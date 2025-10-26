Araujo pasa de defender a Lamine Yamal: «Ya es mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer»

Lamine Yamal terminó malparado después de provocar una tangana con los jugadores del Real Madrid. A raíz de sus declaraciones antes del Clásico y perder el partido donde estuvo desaparecido en combate, sembró disparidad de opiniones entre el propio vestuario azulgrana. Uno de sus defensores fue Frenkie de Jong, pero fue hablar Ronald Araujo para reflejar que el futbolista de 18 años no es la víctima de toda esta historia.

«No quiero hablar de él, solo puedo decir que es un gran profesional, es de los mejores jugadores del mundo y estamos felices que esté con nosotros. Él es muy profesional y ya es mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer», comenzó el uruguayo en zona mixta acerca de la actuación de Lamine en el Santiago Bernabéu. «No me importa, no se cómo se lo tomaron, pero es cosa de ellos. Yo me preocupé por ganar el partido hoy. Toca corregir y seguir», concluyó cuando le preguntaron acerca de su encontronazo con Dani Carvajal como compañero de selección.

Sobre el resultado del partido, que les deja a cinco puntos del Real Madrid y con un golpe moral de cara a la pelea por el título de Liga, Araujo no mostró pesimismo para tirar la toalla: «Estamos tristes por la derrota contra nuestro mayor rival. Pero queda mucha Liga, hay que seguir, hay que corregir las cosas que no hemos hecho bien. Nos vamos dolidos por la derrota pero con ganas de trabajar y seguir. Sabemos que queda mucho todavía», añadió.

Araujo fue suplente en el Clásico, e incluso terminó jugando de delantero en un desesperado intento por buscar un empate para salvar los muebles. Tuvo una ocasión con un balón aéreo, pero se topó con un Carvajal colosal para no convertirse en el héroe que fue hace una semana ante el Griona. Ni Ronald ni Lamine Yamal