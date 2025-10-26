Frenkie de Jong habló en zona mixta tras el Clásico en el que el Barcelona perdió contra el Real Madrid y responsabilizó a los jugadores del conjunto blanco de la tangana final. «Veo jugadores del Madrid corriendo hacia Lamine. Creo que ha sido por eso [por sus declaraciones] pero me parece un poco exagerado», ha señalado el neerlandés.

El futbolista del Barça tampoco ha dado más detalles sobre lo sucedido. Sí que ha señalado que la primera de ellas, que se generó en el descuento tras la expulsión de Pedri, no la pudo ver. Además, no ha querido entrar en polémicas sobre el arbitraje. «No hay excusas. Hemos tenido ocasiones, hemos competido en la primera parte pero nos faltó generar», apuntó.

A los pocos segundos de que Pedri fuese expulsado por una patada a Aurelién Tchouaméni, se vio cómo ambos cuerpos técnicos se enzarzaron, donde varios jugadores estaban fuera de sí. El brasileño, que ya venía enfadado después de ser sustituido por Xabi Alonso, ya venía de picarse con Lamine cuando ambos estaban en el terreno de juego: «Solo dais pases atrás», dijo el carioca con sarcasmo.

Pero el asunto no quedó ahí. Al terminar el partido, se vio a Yamal fuera de sí retando a varios jugadores del Real Madrid con irse fuera para «seguir la conversación». Una provocación que hizo que Vinicius fuese directo al túnel de vestuario para ir directo a por el delantero, a pesar de que previamente el cuarto árbitro le pido que «no entrase». Tanto a Frenkie de Jong como Raphinha no les gustó la respuesta de Vinicius y fueron directos a por él. Varios del equipo de Xabi tuvieron que sujetar a Vini mientras el jugador seguía aceptando el desafío de irse con el a charlar dentro de los vestuarios.