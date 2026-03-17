Todo sobre Thiago Pitarch: su edad, de dónde es, en qué posición juega y todo sobre su familia

Thiago Pitarch Pinar se ha convertido en la gran irrupción en el primer equipo del Real Madrid esta temporada. El joven futbolista ya ha disputado seis partidos oficiales con el equipo que dirige Álvaro Arbeloa, cuatro de ellos de manera consecutiva y partiendo desde el once titular. En apenas un mes ha pasado de estrenarse en competición oficial ante el Benfica a ganarse un puesto entre los titulares y brillar en escenarios de primer nivel como la ida de los octavos de final de Champions ante el Manchester City.

Cuántos años tiene Thiago Pitarch

El canterano madridista es, de manera incontestable, el futbolista más joven de las últimas alineaciones de Arbeloa. Nacido el 3 de agosto de 2007, Thiago cuenta con 18 años de edad. Su ascenso desde ‘La Fábrica’ ha sido meteórico y está ligado de manera estrecha a su actual entrenador en el Real Madrid. Arbeloa le rescató para el Juvenil A a inicios de este año. En apenas seis meses, ascendió junto con el técnico al Castilla; donde se convirtió en uno de los líderes pese a su juventud.

🆕 ¡Thiago debuta en partido oficial con el @RealMadrid! pic.twitter.com/2rnCBjQhZg — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

El buen hacer de Pitarch desde pretemporada en el filial le llevó a varias convocatorias del primer equipo, de la mano de Xabi Alonso. Aunque no llegó a debutar en partido oficial, sí lo hizo en los amistosos ante Tirol y Leganés (a puerta cerrada). Con la llegada de Arbeloa al Real Madrid, el técnico trazó un plan para recuperar a Thiago. El centrocampista recuperó sensaciones con el Castilla y comenzó a entrar en dinámica del primer equipo. De sus apariciones testimoniales en ambos duelos de la eliminatoria ante el Benfica, Thiago ha pasado a ser un fijo en el once desde su estreno como titular ante el Getafe. En el duelo de Champions ante el Manchester City en el Etihad, apunta de nuevo a partir de inicio.

De dónde es Thiago Pitarch y su nacionalidad

Thiago Pitarch nació en el municipio madrileño de Fuenlabrada y comenzó, desde pequeño, a formarse en las canteras más importantes de equipos de la Comunidad de Madrid. El centrocampista pasó por Atlético de Madrid, Getafe y Leganés antes de recalar en el Real Madrid en 2023, donde se enroló en las filas del Juvenil C. Su ascenso en la estructura blanca ha sido meteórico, ya que en poco más de un año ha pasado de jugar en el Juvenil B a hacerlo en eliminatorias de Champions en el Santiago Bernabéu.

El canterano madridista cuenta con nacionalidad española, aunque la selección marroquí ya ha llamado a su puerta por sus orígenes familiares. Thiago ha optado por el momento por acudir con las categorías inferiores de ‘La Roja’, destacando su participación en el pasado Mundial Sub-20. Los cantos de sirena de Marruecos continuarán en los próximos tiempos, aunque el futbolista parece decidido a seguir vistiendo los colores de España.

De qué juega Thiago Pitarch: su posición

Su posición en el campo ha facilitado la apuesta de Arbeloa por Pitarch. El Real Madrid ha echado de menos durante buena parte de la temporada la figura de un centrocampista organizador. La marcha de Luka Modric, la inconsistencia de Ceballos y las dificultades de otros mediocampistas para desempeñar este rol le han abierto la puerta al canterano. En la posición de interior, Thiago ha mostrado personalidad con balón y garra y energía en la parcela defensiva. Unas cualidades de las que carecía el equipo y que le han aupado a la titularidad.

💬 Thiago: «La ovación del Bernabéu fue un orgullo para mí».

🎙️ Entrevista ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2026

Quiénes son los padres de Thiago Pitarch

Thiago ha contado con el apoyo incondicional de su familia en su camino hasta la élite del fútbol. EL futbolista ha destacado a sus padres, Javier y Rosa, como uno de los motivos de su éxito. «Mis padres son mi principal punto de apoyo, me han acompañado en todos los viajes y han estado en las buenas y en las malas», destacó en una entrevista con Real Madrid TV. Las raíces marroquís de Pitarch provienen de la rama paterna de su familia, ya que su abuelo por parte de padre nació en Alhucemas (Marruecos).