El Manchester City copia al Real Madrid con un vídeo motivacional de sus remontadas: «No hay imposibles»

El Manchester City se agarra a un clavo ardiendo con tal de creer en la remontada al Real Madrid. La dura derrota en el Santiago Bernabéu puso bajo crítica a un Pep Guardiola superado en el juego táctico contra Arbeloa. Un fracaso mental y deportivo que pasó factura a un técnico catalán que vuelve a estar en la cuerda floja. Sin embargo, creer en el milagro del Etihad es un mensaje que se ha transmitido cuanto más cerca está el partido de vuelta.

Guardiola fue el primero en lanzar el mensaje de confianza en rueda de prensa. Dio el día libre a sus jugadores después del esfuerzo físico de la semana pasada y el catalán no duda de que el milagro de pasar la eliminatoria es más que posible: «No tengo un plan específico, solo lo vamos a intentar. Después de tantos años no me tienen que creer, ya saben la fe que hay que tener. No somos el mismo grupo que hace muchos años, pero es una oportunidad maravillosa», explicó en rueda de prensa.

Es más, más allá de forzar la prórroga, Guardiola confía en que marcar cuatro goles es posible: «En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo… pero hay que hacerlo muchas veces». Un discurso que compró el Manchester City. Desde que comenzó la previa del partido, el club inglés ha lanzado mensajes llenos de optimismo para obrar el milagro.

Primero, publicando un vídeo de remontadas y partidos épicos donde el City logró hazañas históricas, entre las que se encuentra el famoso gol del Kun Agüero ante el QPR que les hizo ganar la Premier League 44 años después. Eso, sumado a la hemeroteca que han compartido, han querido simular las arengas que suele hacer el Real Madrid en esta clase de situaciones. «Ya nos lo han hecho antes», «Pelearemos hasta el final», «Superaremos lo imposible» y «Nosotros creemos» fueron algunos de los mensajes que lanzaron junto al vídeo.

El Manchester City se refugia en el 4-0 de 2023 ante el Real Madrid

Aunque parezca misión imposible, el City ya logró un 4-0 no hace mucho. Así comenzaron su previa: «Aunque este equipo ha demostrado que no hay imposibles para él…». El 17 de mayo de 2023, el Real Madrid perdió 4-0 en el Etihad Stadium en semifinales. Un doblete de Bernardo en la primera parte, acompañado de los goles de Manuel Akanji y Julián Álvarez en la segunda mitad, decidieron una noche memorable en Manchester.

Esta vez, el reto se postula más complicado, pero el Real Madrid no puede dormirse si quiere evitar noches negras como la que vivió aquel día en Inglaterra.