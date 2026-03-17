Manchester City – Real Madrid: un clásico que cansa

Cuando sean las 21:00 (hora peninsular española), millones de aficionados del Real Madrid, del Manchester City y amantes del fútbol se pondrán delante de la televisión para presenciar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions, que enfrenta a ingleses y españoles en el Etihad Stadium. Este nuevo clásico continental es muy atractivo desde el sofá de casa, pero ya no llama tanto la atención de los aficionados de ambos equipos, que renuncian en su mayoría al desplazamiento a casa del rival. De hecho, no llenan ni sus propios estadios. Esta noche se esperan 46.500 espectadores de los 53.400 que puede acoger el feudo del City. El Bernabéu, en la ida, tampoco colgó el cartel de «no hay billetes».

Esta noche, el Etihad contará con poco más de 1.000 aficionados madridistas. Muchos de ellos no vendrán desde España, sino desde otros puntos de Europa, especialmente desde Londres. En la ida, solo se desplazaron a la capital de España 1.400 aficionados del City, muy lejos de los casi 4.000 que podrían acudir a Chamartín.

La realidad es que ambas aficiones están cansadas de un enfrentamiento que se repite año tras año en Europa. Y es que esta eliminatoria supone la quinta temporada consecutiva en la que se enfrentan en la Champions. Esta temporada, además, ya se han visto las caras en la fase de liga, en un duelo que terminó con el conjunto de Guardiola ganando 1-2 en el Santiago Bernabéu. El balance es el siguiente, contando el partido de ida: 16 duelos, seis victorias del Real Madrid, cinco del Manchester City y cinco empates, con dos goles más para los madridistas (28-26).

Hartazgo en el Real Madrid

La noticia de este enfrentamiento, que hoy conocerá su desenlace, cayó con resignación en Valdebebas. «Es muy aburrido», era la expresión que más se repetía entre la plantilla madridista. Y es que la realidad es que este enfrentamiento ha pasado de ser atractivo a algo cargante, ya que se repite año tras año en la máxima competición continental.

En el vestuario del Real Madrid también hicieron una reflexión, cuanto menos, curiosa. Courtois y Rüdiger, ambos han jugado en la Premier League vistiendo la camiseta del Chelsea, y una vez finalice esta eliminatoria, si la disputan al completo -que será así-, se habrán enfrentado más veces al Manchester City como jugadores del conjunto blanco que del londinense. «Es un error de la UEFA», aseguran.