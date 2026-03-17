Florentino Pérez viaja a Mánchester para apoyar al Real Madrid en la batalla del Etihad

Florentino Pérez ha viajado a Mánchester para estar junto a sus jugadores en la vuelta de los octavos de final de la Champions que se celebra en el Etihad. El máximo mandatario blanco no acompaña a sus futbolistas a un desplazamiento europeo desde la temporada pasada, cuando estuvo presente en Londres para presenciar la ida de los cuartos de final ante el Arsenal. Esa noche, los blancos se llevaron un batacazo al caer derrotados por 3-0. Ahora espera que la historia sea diferente.

Sobre las 11:30 hora británica, el presidente del Real Madrid hizo acto de presencia en el hotel de concentración del primer equipo, que es el The Lowry Hotel. Una vez allí, saludó tanto a Álvaro Arbeloa, entrenador del primer equipo, como a los jugadores, a los que les deseó suerte para el encuentro de esta noche contra los de Guardiola.

La relación de Florentino Pérez con los dirigentes del Manchester City siempre ha sido muy buena. En esta ocasión, ambas directivas han quedado a almorzar en la previa del encuentro en el Tunnel Club Suite, situado en el propio Etihad Stadium, a las 13:30 hora peninsular española.

Proteger la ventaja

El Real Madrid llega a este partido de vuelta con la ventaja de los tres goles obtenida hace una semana en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-0 gracias al hat-trick de Federico Valverde, que firmó un encuentro para la historia frente a los de Pep Guardiola. Los madridistas buscan hacer buena esta ventaja para estar en cuartos de final, donde se medirán al Bayern.