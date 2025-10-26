Un Barcelona endeble y sin alma se salva de una goleada escandalosa en el Bernabéu

Un Barcelona endeble y sin alma se salvó de una goleada escandalosa y de época en el Clásico del Santiago Bernabéu. La defensa culé, con Eric y Cubarsí muy superados en el centro de la defensa, estuvo muy muy lejos de su mejor nivel. El Real Madrid pudo marcar muchos más goles. Anotó dos legales, le anularon tres más y Mbappé falló un penalti. Pudieron ser más si el VAR no hubiese despitado el penalti sobre Vinicius al inicio del partido.

Dos goles legales, de Mbappé y Jude Bellingham, en el primer tiempo, otro gol anulado a Kylian en la primera parte, otro anulado a Jude en los primeros 45 minutos y otro más al mediocentro inglés en la segunda mitad. Además, Mbappé falló un penalti que le detuvo Szczesny y pudo marcar otro de penalti que el VAR despitó en el minuto dos de juego.

En total, dos goles legales y tres anulados que pudieron ser perfectamente una manita de época del Real Madrid al Barcelona. Más el penalti fallado por Mbappé y el penalti despitado. Eso hubiese provocado que el Clásico se convirtiese en una goleada de escándalo con seis o siete goles contra el de Fermín.

De eso se salvó el Barcelona de Flick. Un equipo que esta temporada estaba atravesando una crisis de juego mucho más severa que el curso pasado. Se mostró en el Bernabéu endeble atrás y sin alma en todos sus jugadores. Salvó una goleada gracias a los fueras de juego y a Szczesny, que además del penalti hizo muchas paradas de mérito que impidieron más goles blancos.

Con Hansi Flick o con Marcus Sorg en el banquillo, el Barcelona tiene muchos problemas en defensa. Y todavía no ha encontrado la posible solución para erradicarlos. Y el problema es grave. Eric y Cubarsí fueron totalmente superados por el ataque blanco. Koundé no pudo con Vinicius. Balde tampoco pudo tapar todos los espacios.

Y es que por ahí, al espacio, ya fuese con pases rasos por abajo o centros por arriba, el Real Madrid le hizo un roto al Barcelona. No entró todo y solamente valieron dos, pero la goleada está claro que pudo ser mucho mayor. Mbappé destrozó a la defensa azulgrana. Carreras anuló a Lamine y fue un puñal por banda contra Koundé, que tampoco tenía ayudas de Yamal.

También el físico del Barcelona fue mucho más flojo que el blanco. Pedri estaba destrozado desde la primera mitad. Terminó expulsado porque no podía más. El canario acumula demasiados minutos. Koundé estaba renqueante y Yamal no ha recuperado su explosividad.

También le costó mucho al Barcelona sacar la pelota desde atrás. Su endeble defensa está muy lejos del nivel del año pasado. Y es que echan mucho, mucho de menos, a Iñigo. Ese era el jefe general de esa zaga. No está y lo nota el equipo culé.

La media hora del Barcelona fue mejor. Metió al Madrid en su área, pero le faltó la pólvora de siempre. Casi no tiró y ni asustó. Le faltó alma al equipo blaugrana en el Clásico del Bernabéu. Flick y Sorg terminaron quitando a Eric y Cubarsí. Muy lejos del nivel élite que se le pide al Barça. Pedri expulsado y toda la plantilla culé perdiendo los papeles. Un Barcelona endeble que perdió al Madrid, que tiene el liderato a cinco puntos y que ha salvado en el Bernabéu una goleada que hubiese sido recordada para siempre.