El Real Madrid celebró a lo grande sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu la victoria en el Clásico. Tras una tangana final, donde Vinicius y Lamine fueron los principales protagonistas, Xabi Alonso se fue al centro del campo, calmó el ambiente y pidió a sus jugadores que festejaran este importante triunfo.

Los futbolistas del Real Madrid no dudaron en hacer caso al entrenador y formaron una gran piña para, posteriormente, celebrar con una afición que estaba feliz al ver como sus jugadores habían dejado el Clásico en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ganó al Barcelona por 2-1 gracias a los goles de Mbappé y Bellingham, ambos en la primera mitad. Fermín hizo el tanto de los azulgranas. En el segundo tiempo, el francés falló un penalti y los de Xabi Alonso les costó cerrar un Clásico en el que fueron muy superiores.