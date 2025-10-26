Carlos Alcaraz no es solamente el tenista número uno del mundo, también es un gran vidente. En las horas previas del Clásico, el tenista español lanzó un pronóstico sobre el resultado del partido entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Alcaraz no solo acertó el resultado final del encuentro, ese 2-1 que da los tres puntos al conjunto blanco, sino que también afinó con los dos goleadores blancos, demostrando sus dotes de vidente y apostando por Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el Clásico.

Es conocido por todos el fervor por el Real Madrid de Carlos Alcaraz. El tenista español es un madridista confeso y sigue la actualidad deportiva desde cada una de las ciudades en las que compite por todo el mundo dentro del circuito ATP. Ahora en concreto se encuentra en París donde este próximo martes debutará en el Masters 1000 de la capital francesa ante el ganador de Sebastián Báez y Cameron Norrie.

Fue durante una entrevista previa a su debut en París donde Carlos Alcaraz fue cuestionado por el Clásico que se jugaba unas horas más tarde. «Bueno, va a ser difícil, pero creo que el Madrid va a ganar. Creo que marcarán Mbappé y Bellingham y Lamine Yamal por el Barça. El resultado: 2-1», valoraba el tenista español, vaticinando un resultado y unos goleadores muy concretos.

La PREDICCIÓN de @carlosalcaraz en Eurosport para el Real Madrid-FC Barcelona Se atreve con resultado, goleadores y hasta un mensaje de motivación 🤍#ElClasico pic.twitter.com/3qGgZaXZAS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 26, 2025

Alcaraz clavó el ganador del Clásico, afinó perfectamente con el resultado exacto y definió también los goleadores del Real Madrid, de su equipo. En cuanto al tanto del Barça pensó en Lamine Yamal aunque el goleador culé en este partido fue Fermín. El tenista español tenía mucha fe en el equipo blanco y jugadores como Mbappé y Bellingham, a los que veían liderando en la línea de gol.

De hecho, Alcaraz no solo fue vidente del Clásico, clavando el resultado y goleadores del Real Madrid, sino que también se puso el mono de entrenador, el mono de Xabi Alonso. El tenista de El Palmar también reconoció qué le diría a la plantilla madridista antes del partido, seguramente algo muy similar en lo que incidió Xabi: «Tienes que ir a por ello. Tienes más de un millón de personas viendo el partido, apoyándote en el estadio, en casa. Tienes que dejarlo todo y correr los 90 minutos. Si estás cansado en el minuto 60 o 70, no tengas miedo de pedir el cambio por otro compañero. Es el momento de brillar y de dar el 100 por 100. Os apoyaré y será un gran día».

El murciano parece que también entrevió que podía pasar en el campo con Vinicius Junior, que fue protagonista sobre el terreno de juego. El brasileño marcó uno de los momentos del partido en el momento en el que Xabi Alonso decidió sustituirle del terreno de juego, viéndole fatigado y apostando por otro jugador del banquillo para dar frescura, en este caso Rodrygo, que saltó al verde del Santiago Bernabéu en el minuto 72.