Sinner se corona en Viena y acecha a Alcaraz: las cuentas por el número uno del mundo

Salva Sinner una bola de temporada en Viena. Se tuvo que sobreponer a todo. A sus calambres, a un Zverev inspirado y a un resultado adverso. Tuvo que remontar el set en contra para conquistar su 22º título y obtener los 500 puntos del torneo que le permiten seguir en la pelea por el número uno del mundo. Sinner se acerca hasta los 840 y tiene en París la última oportunidad de arrebatar el trono del tenis a Alcaraz.

Ambos volverán a disputarse un torneo en París, en el último Masters 1.000 del curso, y ahí tendrá el italiano su definitiva oportunidad para acabar el año como número no del mundo. Las cuentas son claras. Sinner debe ganar y esperar que Alcaraz no alcance las semifinales. La corona del tenis cambiaría de cabeza y sólo restarían las ATP Finals en el calendario. Jannik no puede sumar puntos al defender el título del año pasado, mientras que Carlitos únicamente porta 200 y puede ganar 1.300.

«Me siento increíble. Empecé la final muy mal. Perdía por un quiebre… Tuve algunas oportunidades en el primer set, pero no las aproveché. Él estaba sacando muy bien. Intenté mantenerme firme mentalmente. Intentando jugar mi mejor tenis cuando era necesario. El tercer set fue una montaña rusa. Por momentos, sentía muy bien la pelota. Intenté presionar. Estoy muy feliz de ganar otro título. Es muy especial» aseguró el italiano.