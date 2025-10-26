Real Madrid
Real Madrid – Barcelona, en directo hoy: dónde ver online, alineaciones y última hora del Clásico en vivo del partido de Liga
Real Madrid y Barcelona se miden en el primer Clásico de la temporada
Te contamos minuto a minuto, en directo, todo lo que suceda en el partidazo de la jornada
El Real Madrid necesita recuperar su «grandeza»
Alineación del Real Madrid contra el Barcelona hoy
La reválida de Carreras
Álvaro Carreras tendrá la oportunidad contra el Barcelona de sacarse la espina del derbi contra el Atlético de Madrid. Enfrente tendrá a Lamine Yamal, al que ya paró el curso pasado con el Benfica.
Lamine calienta el Clásico
Lamine Yamal no ha dejado de provocar al Real Madrid en toda la semana previa al Clásico. Después de sus polémicas palabras en las que acusaba al club blanco de «robar y quejarse», el delantero ha hecho una publicación en sus redes sociales calentando aún más el encuentro.
El extremo publicó una imagen de la temporada pasada en la que sale celebrando su gol en el estadio del Real Madrid. Además, publicó un vídeo que cierra con una frase muy polémica a la que pone voz el propio Lamine: «El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo».
Mbappé vs Lamine
Mbappé y Lamine Yamal son las dos grandes estrellas de este Clásico. Ambos han tomado el relevo de Cristiano y Messi y llegan a este partido como los líderes de Real Madrid y Barcelona, y están llamados a vivir diez años de enfrentamientos en cada Clásico.
El Clásico partidazo
Los pupilos de Xabi Alonso llegan al primer Clásico de la temporada lanzados, con ganas de lograr una victoria que les permitiría poner tierra de por medio con el Barcelona en la clasificación de la Liga. Ahora mismo, el Real Madrid es líder con dos puntos de ventaja sobre el eterno rival.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Clásico de la Liga entre Real Madrid y Barcelona, que arrancará a las 16:15 horas. Los dos gigantes del fútbol español se verán las caras en el Santiago Bernabéu por primera vez esta temporada. Los blancos llegan líderes a este partido con dos puntos de ventaja sobre el eterno rival y con las ganas de asestar un golpe al eterno rival.
Los jugadores del Real Madrid tienen ganas de revancha después de perder los cuatro Clásicos de la temporada pasada contra el Barcelona. Con Xabi Alonso el equipo ha dado un paso adelante y llega en un gran momento al primer Clásico del curso. Será también el primero del entrenador madridista, que ya sabe lo que es jugar y ganar un Clásico como jugador, y ahora le toca estrenarse en el banquillo.
En el otro banquillo no estará Hansi Flick, que verá el partido desde el palco tras ser expulsado en el último partido del Barça contra el Girona. El Real Madrid llega algo mejor que el Barcelona en lo que a sensaciones se refiere, y con ganas de dar un golpe a la Liga y una alegría a su afición. El Bernabéu se llenará para arropar a su equipo y llevarle en volandas en el primer Clásico del año.
Simeone también calienta el Clásico
Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del Atlético-Betis y le preguntaron por el Clásico. En la única cuestión que le hicieron sobre el gran partido, el técnico mandó un recado: «Son los árbitros los que lo tienen más difícil. Ahora la tienen jodida», aseguró el argentino al tiempo que esbozaba una sonrisa.