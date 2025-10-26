Real Madrid – Barcelona, en directo hoy: dónde ver online, alineaciones y última hora del Clásico en vivo del partido de Liga

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Clásico de la Liga entre Real Madrid y Barcelona, que arrancará a las 16:15 horas. Los dos gigantes del fútbol español se verán las caras en el Santiago Bernabéu por primera vez esta temporada. Los blancos llegan líderes a este partido con dos puntos de ventaja sobre el eterno rival y con las ganas de asestar un golpe al eterno rival.

Los jugadores del Real Madrid tienen ganas de revancha después de perder los cuatro Clásicos de la temporada pasada contra el Barcelona. Con Xabi Alonso el equipo ha dado un paso adelante y llega en un gran momento al primer Clásico del curso. Será también el primero del entrenador madridista, que ya sabe lo que es jugar y ganar un Clásico como jugador, y ahora le toca estrenarse en el banquillo.

En el otro banquillo no estará Hansi Flick, que verá el partido desde el palco tras ser expulsado en el último partido del Barça contra el Girona. El Real Madrid llega algo mejor que el Barcelona en lo que a sensaciones se refiere, y con ganas de dar un golpe a la Liga y una alegría a su afición. El Bernabéu se llenará para arropar a su equipo y llevarle en volandas en el primer Clásico del año.